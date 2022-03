Flachau im Flutlicht: Strolz purzelt auf P4 - McGraths Premiere - Straßer "extrem stabil"

Atle Lie McGrath aus Norwegen hat den Nachtslalom in Flachau gewonnen. Der Österreicher Johannes Strolz rutschte nach klarer Führung noch vom Podest. Linus Straßer wahrte eine kleine Chance auf den Sieg in der Disziplinwertung.

Linus Straßer hat beim Weltcup in Flachau den neunten Platz belegt und sich dadurch zumindest eine kleine Chance auf den Gesamtsieg in der Slalomwertung bewahrt. Sein Rückstand auf den führenden Norweger Henrik Kristoffersen, der am Mittwoch nach einem verkorksten ersten Lauf nur 16. wurde, beträgt vor dem Saisonfinale in eineinhalb Wochen jedoch 64 Punkte.

Er habe sich in beiden Läufen "gut gefühlt" und sei "extrem stabil gefahren", analysierte Straßer. Gerade im ersten Durchgang, in dem er nur Zwölfter war, sei er aber "nicht so richtig auf Tempo gekommen". In Summe sei er mit seinem "Skifahren sehr zufrieden", sagte der 29-Jährige. "Das Ergebnis könnte sicher besser sein." Immerhin fand er sich aber im vierten Weltcup-Event in Serie in den Top Ten wieder.

Tremmel schafft Platz 20

Der Norweger Atle Lie McGrath feierte beim Nachtrennen in Österreich seinen ersten Weltcup-Sieg. Zweiter wurde Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich vor dem Schweizer Daniel Yule. Es war das Nachholrennen für den Anfang Januar abgebrochenen Slalom von Zagreb.

Straßers Teamkollege Anton Tremmel belegte Platz 20. David Ketterer, Alexander Schmid, Fabian Himmelsbach und Adrian Meisen konnten sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren. Der letzte Slalom des Winters findet am 20. März im französischen Courchevel statt.

Statistik

Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 31 von 37 Wettbewerben

1. Marco Odermatt (Schweiz) 1239 Pkt.; 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 1050; 3. Matthias Mayer (Österreich) 836; 4. Beat Feuz (Schweiz) 734; 5. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 674; 6. Vincent Kriechmayr (Österreich) 640; 7. Dominik Paris (Italien) 622; 8. Manuel Feller (Österreich) 562; 9. Niels Hintermann (Schweiz) 492; 10. Alexis Pinturault (Frankreich) 467; ... 15. Linus Straßer (München) 329; 31. Romed Baumann (Kiefersfelden) 229; 38. Josef Ferstl (Hammer) 192; 41. Andreas Sander (Ennepetal) 181; 49. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 148; 56. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 126; 61. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 116; 93. Julian Rauchfuss (Mindelheim) 55; 112. Anton Tremmel (Tegernsee) 25; 122. Stefan Luitz (Bolsterlang) 14; 135. David Ketterer (Villingen-Schwenningen) 8



Slalomwertung, Stand nach 9 von 10 Wettbewerben

1. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 371 Pkt.; 2. Lucas Braathen (Norwegen) 323; 3. Linus Straßer (München) 307; 4. Manuel Feller (Österreich) 301; 5. Daniel Yule (Schweiz) 283; 6. David Ryding (Großbritannien) 262; 7. Loic Meillard (Schweiz) 261; 8. Clement Noel (Frankreich) 257; 9. Sebastian Foss-Solevaag (Norwegen) 252; 10. Atle Lie McGrath (Norwegen) 248; ... 42. Anton Tremmel (Tegernsee) 25; 44. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 18; 53. David Ketterer (Villingen-Schwenningen) 8; 54. Julian Rauchfuss (Mindelheim) 7

