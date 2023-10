Fixiert: Röhl wird Trainer von Sheffield Wednesday

Was der kicker am Freitagvormittag exklusiv vermeldete, bestätigte Sheffield Wednesday am Nachmittag: Danny Röhl wird neuer Trainer des englischen Zweitligisten. Der 34-jährige frühere Assistent von Hansi Flick beim FC Bayern und dem DFB sowie von Ralph Hasenhüttl in Southampton tritt damit seine erste Station als Cheftrainer an.