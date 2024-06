Fix: Wekesser kehrt zum FCK zurück

Die Rückkehr von Erik Wekesser vom 1. FC Nürnberg zum Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern ist perfekt. Wie die Roten Teufel am Mittwochabend melden, spielt der 26-jährige Linksverteidiger ab der neuen Saison wieder in der Pfalz. Da er noch bis Sommer 2026 an den FCN gebunden war, wird eine Ablöse fällig. Wekesser spielte zwischen 2007 und 2016 für Lautern, wechselte im Sommer vor zwei Jahren von Jahn Regensburg zum Club, für den er 37 Pflichtspiele bestritt und zwischendurch durch einen Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt war.