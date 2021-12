Fix: Von Ahlen tritt Joppe-Nachfolge in Bonn an

Am Montag startet der Bonner SC in die kurze Vorbereitung auf die Restsaison: Der Nachfolger von Björn Joppe leitet dann schon das Training.

Die Trainersuche beim Bonner SC nach der Trennung von Björn Joppe ist beendet: Markus von Ahlen übernimmt den West-Regionalligisten - zunächst bis Saisonende. Der 50-Jährige, der am Neujahrstag Geburtstag feiert, coachte zuletzt die U 19 von Bayer 04 Leverkusen und kann auf eine gemeinsame Vergangenheit mit BSC-Sportchef Daniel Zillken verweisen: Beide arbeiteten nach der Jahrtausendwende (2002 bis 2008) gemeinsam unterm Bayer-Kreuz als U-17-Trainerduo.

"Sicher nicht Rot-Weiss Essen und Preußen Münster"

Zillken setzt also auf seinen alten Weggefährten, nachdem er sich zuvor "mit drei Kandidaten ernsthaft befasst und getroffen" hatte. Von Ahlen selbst wird auf der Bonner Website am Freitag ebenfalls zitiert: "In mehreren intensiven Gesprächen konnten mich die Verantwortlichen der Gremien und insbesondere Daniel Zillken davon überzeugen, dass man beim Bonner SC perspektivisch etwas entwickeln und aufbauen will. Alle Beteiligten müssen gemeinsam alles dafür investieren, damit zunächst der so wichtige Klassenerhalt in der Rückrunde gesichert werden kann." Hierfür sei jedoch eine "enorme Leistungssteigerung in allen Bereichen" nötig. "Wir haben wenig Spielraum und wenig Zeit."

"Wir sind sicher nicht Rot-Weiss Essen, Preußen Münster oder Rot-Weiß Oberhausen", ergänzte Zillken, "aber wir bieten in Bonn Strukturen und ein Umfeld, in dem sich gut arbeiten lässt. Wir brauchen einen Trainer, der sich nicht zu schade ist, mit anzupacken und das ist Markus von Ahlen."

Renovierungsarbeiten im Sportpark Nord: BSC weicht nach Pennenfeld aus

Am Montag starten die Bonner in die kurze Vorbereitungszeit auf die Restsaison. In dieser sind bis zum Start im neuen Jahr mit dem Gastspiel beim SV Straelen am 22. Januar drei Testspiele angesetzt: Am 8. Januar heißt der Gegner RW Koblenz, am 12. Januar Siegburger SV und am 15. Januar VfB Hilden. Seine anstehenden Regionalliga-Partien wird der BSC allerdings in Pennenfeld austragen müssen. Denn im heimischen Sportpark Nord werden sowohl der Rasen als auch die Laufbahn renoviert. "Wir verlassen unsere Heimat, müssen dafür aber nicht mehr auf einem ramponierten Rasen spielen", sagte Zillken. Zudem könnte der Tapetenwechsel hilfreich sein, um die Heimschwäche (nur zwei Siege) abzulegen.