Fix: Tobias Reichmann bleibt in der Bundesliga

Was sich in den letzten Wochen angedeutet hat, ist nun offiziell: Tobias Reichmann bleibt in der Handball-Bundesliga. Der Europameister von 2016 unterschreibt bei einem Top-Klub.

Die Rhein-Neckar Löwen konnten Tobias Reichmann aus wirtschaftlichen Gründen nicht halten. Mit seinen starken Leistungen seit seinem Comeback (erstes Spiel für die Löwen im Februar 2024) hat sich der Rechtsaußen aber für einen Verbleib in der Bundesliga empfohlen. In den vergangenen Wochen flirtete der 36-Jährige heftig mit den Füchsen Berlin. Nun hat der Vize-Meister den Wechsel bestätigt.

Der Europameister von 2016 unterschreibt in der Hauptstadt einen Einjahresvertrag. Tobias Reichmann wird mit dem 22-jährigen Hákun West av Teigum ein Gespann bilden - und soll die Siebenmeter werfen. "Wir freuen uns, dass wir die Lücke, die durch die Verletzung von Valter Chrintz entsteht, mit Tobias Reichmann geschlossen haben. Mit ihm kommt ein sehr erfahrener Spieler nach Berlin, der zudem Siebenmeter-Qualität hat", so Geschäftsführer Bob Hanning.

Reichmann: "Weiß, dass ich nicht mehr ewig Handball spielen werde"

"Ich freue mich auf Berlin, die Mannschaft und den Verein. Ich bin gespannt, wo die Reise in der nächsten Saison hingeht. Zudem habe ich gehört, dass ich der Älteste in der Mannschaft bin. Ich will meine Erfahrung auf jeden Fall mit den jungen Spielern teilen und so etwas Positives bewirken", wird Tobias Reichmann in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Er betont: "Ich weiß, dass ich nicht mehr ewig Handball spielen werde - umso schöner ist es, noch einmal in der Königsklasse spielen zu dürfen. Die Füchse sind ein toller Club, der sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat. Ich freue mich darauf, diese Geschichte weiterzuschreiben."

Kretzschmar: "Ein sehr sicherer Schütze"

"Im Duo mit Hakun verspreche ich mir, dass die Qualität auf der Position gehalten wird. Das wird schwierig werden, weil Hans ein ganz wichtiger Baustein war. Tobi hat bei den Rhein-Neckar Löwen eine gute Saison gespielt und war für mich eine der positiven Überraschungen. Er ist ein sehr sicherer Schütze und hat athletische Fähigkeiten, die nicht viele Rechtsaußen haben", meint Stefan Kretzschmar, der Sportvorstand der Berliner.

Füchse-Trainer Jaron Siewert sagt über Tobias Reichmann: "Ich gehe davon aus, dass er sich nochmals zeigen möchte und sein Können unter Beweis stellen will. Ob Kiel, Kielce oder Melsungen - das waren alles sehr gute Stationen. Von daher freuen wir uns, solch einen qualitativ hochveranlagten Spieler so kurzfristig von uns, unserem Projekt und unserer Stadt, aber auch dem Thema Champions League überzeugt zu haben."

Wechsel zeichnete sich ab

"Für die Füchse Berlin zu spielen, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen", so Reichmann Ende Mai im handball-world-Interview. Die Füchse suchten nach dem erneuten Ausfall von Valter Chrintz und dem Abgang von Hans Lindberg einen neuen Rechtsaußen. Anfang Juni sagte Tobias Reichmann am Dyn-Mikrofon: "Eine Option habe ich noch in der Bundesliga und dann schauen wir mal, ob das was wird." Es verdichteten sich die Anzeichen, dass der gebürtige Berliner in seine Heimatstadt wechseln würde.

Fünfte Bundesliga-Station

Die Füchse sind für den Linkshänder die fünfte Station in der Handball-Bundesliga, in der er vor seiner zwölften Saison steht. 2010 und 2012 wurde Reichmann mit dem THW Kiel (2009-2012) zweimal Deutscher Meister. Ebenfalls schmücken drei EHF Champions League Titel die Karriere des 36-Jährigen, davon zwei mit Kiel und einer mit dem polnischen Spitzenclub KS Kielce (2014-2017). In Polen feierte er drei Meisterschaften und drei Pokalsiege.

Starkes Comeback bei den Löwen

Von 2017 bis 2022 lief Reichmann für die MT Melsungen auf, bevor er ein Jahr für den Drittligisten TV Emsdetten auf Torejagd ging. Nachdem er ab Sommer 2023 vertragslos war, wurde er im Januar dieses Jahres von den Rhein-Neckar Löwen nachverpflichtet, als sich Kapitän Patrick Groetzki verletzt hatte. Zurück in der 1. Handball-Bundesliga zeigte sich Reichmann von der besten Seite und war regelmäßig bester Torschütze der Löwen. In den 16 Spielen für die Mannheimer konnte er sich insgesamt 85 Mal in die Trefferliste eintragen lassen.

Zu den größten Erfolgen Reichmanns zählt der EM-Titel 2016. Insgesamt 106 Spiele (291 Tore) absolvierte er für die Nationalmannschaft. Bei den Olympischen Spielen 2016 sicherte er sich mit dem DHB-Team die Bronzemedaille. In der Handball-Bundesliga hat der 1,88 Meter große Rechtsaußen 300 Spiele absolviert, in denen er insgesamt 919 Tore warf - davon 277 per Siebenmeter.

