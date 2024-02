Fix: Thorup bekommt Pep Biel

Der FC Augsburg hat kurz vor knapp ein zweites Mal auf dem Winter-Transfermarkt zuschlagen. Trainer Jess Thorup bekommt mit Pep Biel einen alten Bekannten neu dazu.

Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Bochum hatte Jess Thorup bereits über den Neuzugang gesprochen, der bereits zwei Jahre lang unter ihm beim FC Kopenhagen gespielt hat. "Dort war er ein Leistungsträger. Er kann Stürmer, auf dem Flügel, der Zehn und sogar der Acht spielen, ist auch gegen den Ball stark", beschrieb Thorup den 27-jährigen Spanier.

Fix war der Transfer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Inzwischen aber ist alles geklärt: Pep Biel kommt auf Leihbasis mit Kaufoption von Olympiakos Piräus zum FC Ausgburg, wo er die Optionen in der Offensive erweitert. Der griechische Traditionsverein hatte Pep Biel vor anderthalb Jahren für satte sechs Millionen Euro aus Kopenhagen verpflichtet.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen geklappt hat. Der FC Augsburg ist ein ambitionierter und familiärer Klub, bei dem ich vor allem an meine erfolgreiche Zeit in Kopenhagen anknüpfen möchte. Dabei hilft es natürlich, dass ich mit Jess auf einen Trainer treffe, der genau weiß, wie er meine Stärken am besten einsetzen kann", wird Pep Biel, der die Rückennummer 11 erhält auf der FCA-Website zitiert.

"Ein zusätzliches Element"

"Im Rahmen der Kaderoptimierung wollten wir unsere Offensive qualitativ verbessern und von den Spielertypen variabler aufstellen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Pep Biel den richtigen Spieler zum FCA holen konnten. Pep Biel soll unserem Team insbesondere mit seinen technischen Fähigkeiten und seinen Qualitäten auf den letzten 30 Metern ein zusätzliches Element in der Offensive geben", fügt Sportdirektor Marinko Jurendic an.

Für Kopenhagen kam Pep Biel in drei Spielzeiten auf 32 Tore und 28 Vorlagen in 128 Pflichtspielen. In der aktuellen Saison lief der auf Mallorca geborene Flügelspieler 13-mal in der greichischen Liga (ein Tor, drei Vorlagen), viermal in der Europa-League-Qualifikation (ein Tor, eine Vorlage) sowie dreimal in der Gruppenphase der Europa League auf, zumeist jedoch als Einwechselspieler.

Pep Biel ist nach Kristijan Jakic der zweite Neuzugang der Augsburger in diesem Winter. Den zentralen Mittelfeldspieler, der mehr Kopfballstärke ins Spiel bringen soll, hatte der FCA mit Kaufoption von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.