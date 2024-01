Fix: Sancho kehrt auf Leihbasis zum BVB zurück

Nun ist es offiziell: Jadon Sancho wird im ersten Halbjahr 2024 wieder für Borussia Dortmund stürmen. Manchester United und der BVB einigten sich nach langen Verhandlungen am Donnerstag auf einen Leihvertrag bis Saisonende. Ob sich die Schwarz-Gelben eine Kaufoption gesichert haben, wurde nicht bekannt. Sancho spielte bereits zwischen 2017 und 2021 für den BVB und erzielte in 104 Bundesligapartien 38 Tore (52 Vorlagen). In Zukunft wird er mit der Nummer 10 auflaufen.