Fix! Rangnick wird Nationaltrainer Österreichs

Am Donnerstag sickerten erste Gerüchte durch, nun ist es fix: Ralf Rangnick wird neuer Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Seinen Posten bei Manchester United behält er trotzdem weiterhin.

Nach fast zweieinhalb Jahren kehrte Ralf Rangnick Anfang Dezember in den Trainerberuf zurück, übernahm interimsweise bis Saisonende bei Manchester United. Sein Nachfolger für den Sommer ist mittlerweile auch gefunden, Erik ten Hag wird die Red Devils coachen. Rangnick bleibt dem Verein aber für weitere zwei Jahre in beratender Funktion erhalten. Laut Angaben des ÖFB steht Rangnick Manchester demnach sechs Tage im Monat zur Verfügung, wenn sein Vertrag als Trainer nach dieser Saison endet.

Der 63-Jährige erhält als Nationaltrainer Österreichs zunächst einen Zweijahresvertrag, der sich im Falle einer Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland automatisch bis zur WM 2026 verlängert, wie der Verband am Freitag mitteilte. "Es ist eine Ehre für mich, die Aufgabe als Teamchef zu übernehmen. Mit großer Vorfreude erfüllt mich insbesondere die Aussicht, mit einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft die Europameisterschaft in Deutschland zu bestreiten", so Rangnick.

Somit wird er eine Doppelfunktion innehaben, denn neben seinem Engagement in Manchester übernimmt Rangnick den Posten des österreichischen Nationaltrainers. Damit tritt er die Nachfolge von Franco Foda an, der Ende März von seinem Posten als Teamchef zurückgetreten war.

Erstes Spiel schon am 3. Juni

Erfahrung im Trainerbereich hat Rangnick bekanntermaßen reichlich. In Deutschland war er unter anderem für Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim und Leipzig tätig. In Sachen Nationalmannschaft betritt der 63-Jährige Neuland, Österreich wird das erste Land sein, für das er tätig ist.

Bis zum ersten Spiel als Nationalcoach bleibt Rangnick nicht viel Zeit. Am 3. Juni spielt Österreich in der Nations League in Osijek gegen Kroatien. Drei Tage später wird es zum ersten Heimspiel unter Rangnicks Leitung kommen. Gegner im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist dann Dänemark.