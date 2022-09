Fix: Piastri geht für McLaren an den Start

Toptalent Oscar Piastri fährt ab 2023 für McLaren, wie das zuständige Schiedsgericht für Vertragsfragen (CRB) am Freitag entschieden hat.

Oscar Piastri, nacheinander Champion in der Formel 3 und Formel 2, fährt künftig für McLaren. Und wird Nachfolger von Daniel Ricciardo.

Piastri war bisher Ersatzfahrer bei Alpine. Das Renault-Werksteam hatte Piastri jahrelang ausgebildet, wollte ihn im kommenden Jahr zum Stammfahrer befördern, da Fernando Alonso als Nachfolger von Sebastian Vettel zu Aston Martin wechselt, und pochte auf einen gültigen Vertrag. Piastri allerdings gab an, sich nicht an Alpine gebunden zu haben. Das CRB musste also entscheiden.

Zweijahres-Vertrag für Piastri

Das Urteil: Der Zweijahres-Vertrag des Australiers mit dem englischen Traditionsteam McLaren ist gültig. Andere bindende Verpflichtungen sei Piastri nicht eingegangen.

Gleich im Anschluss an die Mitteilung des CRB reagierten auch die in den Streit involvierten Teams. Piastri werde ab dem kommenden Jahr Teamkollege von Lando Norris, teilte McLaren mit. Piastri habe in den Nachwuchsklassen "schon eine eindrucksvolle Karriere hingelegt. Zusammen mit Lando wird er uns unseren Zielen näherbringen", sagte der deutsche Teamchef Andreas Seidl.

Das Team hat nun zwei der talentiertesten Fahrer der Formel 1 unter Vertrag. Piastri (21) ist amtierender Formel-2-Meister, auch Norris (22) rauschte mit großem Erfolg durch die Nachwuchsserien und wurde schon mit 19 Stammfahrer in der Königsklasse.

Alpine akzeptierte das Urteil, "wir sehen die Angelegenheit als abgeschlossen an und werden unsere Fahrerpaarung für 2023 zu gegebener Zeit verkünden". Das Team sucht einen Kollegen für Esteban Ocon. Gehandelt wird neben Pierre Gasly (Alpha Tauri) auch Mick Schumacher, der bei Haas bislang noch keinen Vertrag für 2023 erhalten hat.