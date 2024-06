Fix! Neuer Ekberg-Klub verkündet weiteren Rechtsaußen

Nach zwölf Jahren in der Bundesliga kehrt Niclas Ekberg zurück in seine Heimat. Nun hat der schwedische Top-Klub Ystads verkündet, wer der Gespannspartner von Ekberg auf Rechtsaußen sein wird.

Nicklas Ekberg spielt ab Sommer wieder in Schweden. IMAGO/Eibner

Nach zwölf Jahren in der Bundesliga verlässt Niclas Ekberg den THW Kiel und kehrt in seine schwedische Heimat zurück. "Es war eine lange Zeit, eine wunderschöne Zeit", sagte er zu seinem Abschied im Interview mit handball-world.

Der 35-Jährige wird ab der kommenden Saison wieder für seinen Heimatverein Ystads IF auflaufen. Dort wird der Routinier nun einen weiteren Neuzugang an seiner Seite haben.

Ystads schwärmt von Schweden-Talent

Die Schweden haben Oskar Andersson von den Lödde Vikings geholt. "Ich bin sehr glücklich, Ystads IF in Zukunft zu vertreten. Der Verein hat einen guten Eindruck auf mich gemacht und es fühlt sich wie der richtige Schritt an, mich als Handballer weiterzuentwickeln", begründet der Linkshänder auf der Vereinshomepage seinen Wechsel.

Der 21-Jährige ist laut Ystads bereits seit einigen Jahren auf ihrem Radar und auch andere Top-Teams hatten ein Auge auf das Talent geworfen. "Ein Spieler, der ein Auge für das Tor und den Torwart hat. Es wird sehr spannend sein, seine Entwicklung zu verfolgen, wenn er auf ein höheres Niveau kommt und auch zusammen mit Niclas Ekberg auf dieser Position", beschreibt ihn Ystads-Trainer Oscar Carlen.

Andersson, der einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben hat, wird dabei erstmal nur der Backup von Ekberg sein und soll von dem Routinier lernen.