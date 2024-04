Fix: Muzzicato übernimmt Freiburger Zweite im Sommer

Nun ist es amtlich: Benedetto Muzzicato übernimmt zur Saison 2024/25 den Posten des Cheftrainers der zweiten Mannschaft beim SC Freiburg, die aus der 3. Liga absteigt. Der kicker hatte darüber am Montag berichtet. Der 45-Jährige startete seine Trainer-Karriere beim FC Oberneuland, arbeitete später unter anderem auch in der Jugend von Werder Bremen und für den FC Viktoria Berlin, den er 2021 zum Aufstieg aus der Regionalliga Nordost in die 3. Liga führte. "Wir kennen Benedetto Muzzicato seit seiner Zeit bei Viktoria Berlin und haben uns zuletzt intensiv mit ihm ausgetauscht und beschäftigt“, sagte Martin Schweizer, Sportlicher Leiter der Freiburger Fußballschule, und glaubt, dass Muzzicato "sehr gut zu unseren komplexen Aufgaben im Übergangsbereich vom Jugend- zum Erwachsenenspieler passt".