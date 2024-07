Fix: Mainz verpflichtet japanischen Nationalspieler Sano

Der japanische Nationalspieler Kaishu Sano kommt zum FSV Mainz 05. Mit der Verpflichtung des Mittelfeldspielers reagieren die Rheinhessen auf den Abgang von Leandro Barreiro zu Benfica Lissabon.

Bereits seit Anfang des Jahres wussten die Verantwortlichen in Mainz, dass Leandro Barreiro nach acht Jahren bei den Nullfünfern eine neue Herausforderung suchen wird. Dass sich die Rheinhessen entsprechend auf den seit Dienstagabend offiziellen Abschied des Luxemburgers gen Lissabon vorbereitet haben, bestätigten sie am Mittwoch, als sie bereits Barreiros Nachfolger präsentierten.

Kaishu Sano heißt der Mainzer Neuzugang, der ebenso schon seit längerem auf der Liste der Rheinhessen stand. Der 23 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kommt von den Kashima Antlers, wo er in den vergangenen eineinhalb Jahren zum japanischen Nationalspieler (vier Einsätze) reifte und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Für Sano, der in Kashima noch einen Vertrag bis 2027 hatte, zahlt Mainz zunächst einen Sockelbetrag von etwas über 2,5 Millionen Euro. Die Transferentschädigung kann sich durch Boni weiter erhöhen.

"Kaishu Sano wird unser Mittelfeld mit seiner Ballsicherheit, seiner technischen Versiertheit, seiner Laufstärke und seiner Kämpfermentalität verstärken", ist sich Sportvorstand Christian Heidel sicher. "Für ihn ist der Wechsel nach Mainz der erste Schritt raus aus seiner japanischen Heimat und auf die internationale Fußballbühne - Mainz 05 ist der optimale Verein hierfür, und wir werden Kaishu sowohl auf dem Platz als auch abseits davon unterstützen, hier in der Bundesliga sein volles Potential entfalten zu können."

"Am Sonntag habe ich noch gegen Yoshinori Muto gespielt"

Es sei "schon immer" sein Traum gewesen, "im Ausland Fußball zu spielen, die Bundesliga ist etwas ganz Besonderes in Japan. Am Sonntag habe ich noch gegen Yoshinori Muto gespielt, und ich hoffe, in den nächsten Wochen auch Shinji Okazaki zu treffen. Jetzt freue ich mich darauf, die Mainzer Fans genauso zu begeistern wie meine japanischen Landsleute, die vor mir hier gespielt haben."

Sano ist der dritte Neuzugang der Mainzer in diesem Sommer - und bereits der zweite in dieser Woche. Nach der Vorstellung von Verteidiger Nikolas Veratschnig (Wolfsberger AC) Ende Juni hatte der FSV bereits Anfang der Woche Angreifer Armindo Sieb präsentiert, der für zwei Jahre per Leihe vom FC Bayern München kommt.