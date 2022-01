Fix: Lee verstärkt Herthas Offensive

Dong-Jun Lee (24) wechselt mit sofortiger Wirkung vom südkoreanischen Vize-Meister Ulsan Hyundai zu Hertha BSC. Der Stürmer hat an der Spree einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben.

"Dong-Jun ist ein sehr interessanter Spielertyp, auf den wir uns bei Hertha BSC freuen: sehr schnell, wendig, dribbelstark, mit Zug zum Tor und trotz seiner geringen Körpergröße (1,73 m, Anm. d. Red.) durchsetzungsstark und mit einem guten Kopfballspiel ausgestattet", beschreibt Geschäftsführer Sport Fredi Bobic den Neuzugang, der vorzugsweise auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommt.

Bereits am Donnerstag berichtete der kicker über den Wechsel. Die Ablöse, die Hertha zahlen muss, liegt nach kicker-Informationen dank einer Ausstiegsklausel bei knapp unterhalb einer Million Euro.

Dong-Jun Lee läuft für den Hauptstadtklub mit der Rückennummer 30 auf - und sagt zu seinem Wechsel in die Bundesliga: "Das ist sicher ein großer Schritt für mich, aber es war immer mein Traum in eine große Liga in Europa zu wechseln. Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte möglichst schnell zeigen, was ich kann."

Lee war im Februar 2021 innerhalb seines Heimatlandes von Busan I’Park, wo er ausgebildet wurde, zu Ulsan Hyundai gewechselt. Wettbewerbsübergreifend - unter anderem auch bei der FIFA Klub-WM - erzielte der Angreifer in 37 Spielen zwölf Treffer (fünf Vorlagen).

Im zurückliegenden März debütierte Lee außerdem für die A-Nationalmannschaft Südkoreas und nahm im Sommer auch an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Für das Team von Coach Paulo Bento stand der 24-Jährige noch am Donnerstag im Kader des WM-Qualifikationsspiels gegen den Libanon (1:0).

