Fix: Koschinat soll Osnabrück vor dem Abstieg bewahren

Der VfL Osnabrück hat einen Nachfolger für Tobias Schweinsteiger gefunden: Uwe Koschinat soll den Aufsteiger vor dem direkten Wiederabstieg bewahren.

Wie der VfL Osnabrück mitteilte, hat Koschinat bereits am frühen Montagmorgen seinen Vertrag unterschrieben, um 11 Uhr leitete er erstmals das VfL-Training.

"Es gibt Vereine, zu denen hast du irgendwie eine gewisse Verbindung. Ich habe immer gerne gegen den VfL gespielt und bin gerne zur Brücke gereist. Dieses Stadion verbinden viele mit Fußballromantik und Tradition, für mich ist es pure Energie", wird Koschinat in der Vereinsmitteilung zitiert. "Wir müssen als Truppe jeden Grashalm kennen, das Publikum muss spüren und sehen, dass wir uns zerreißen. Diese Bereitschaft bringe ich mit und erwarte sie bei jedem aus dem Trainer- und Funktionsteam, aber genauso von der Mannschaft", sagt Koschinat.

Mit Koschinat engagierte der VfL einen Coach, der die 2. Liga bereits aus seinen Engagements beim SV Sandhausen (2018 bis 2020) sowie aus der vergangenen Spielzeit bei Arminia Bielefeld kennt. Allerdings konnte Koschinat in elf Partien der regulären Saison und den beiden Relegationsspielen den DSC nicht vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren. Vor diesem Schicksals soll er nun die Lila-Weißen bewahren.

Koschinat: "Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist brutal schwer"

Ein schwieriges Unterfangen, belegt Osnabrück nach 14 Spieltagen mit lediglich sieben Punkten den letzten Tabellenrang. Erst ein Sieg sprang im bisherigen Saisonverlauf heraus, demgegenüber stehen schon neun Niederlagen bei vier Unentschieden. Mit 33 Gegentoren hat Osnabrück zusammen mit Schalke die löchrigste Abwehr im Unterhaus, 14 eigene Treffer bedeuten nach Eintracht Braunschweig (11) die zweitschwächste Bilanz.

"Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist brutal schwer. Da gibt es keine zwei Meinungen. Genau darin liegt aber unser Ansporn. Kaum jemand da draußen traut uns aktuell etwas zu", so Koschinat. Immerhin konnte Koschinat den SVS in einer ähnlichen Situation noch vor dem Absturz bewahren. Im Oktober 2018 heuerte er am Hardtwald an, als die Sandhäuser mit lediglich fünf Punkten aus neun Partien den vorletzten Rang belegten. Am Ende der Saison 2018/19 führte Koschinat mit 33 Punkten unter seiner Regie den SVS noch auf Rang 15 und damit zum Klassenerhalt.

Selbiges erhoffen sich die VfL-Verantwortlichen nun erneut von ihm: "Uwe Koschinat bringt viele Paramater mit, die wir nun brauchen. Zudem hat er eine Überzeugung und Motivation ausgestrahlt, die uns wirklich mitgenommen hat. Er hat weder nach dem Spiel gegen Magdeburg noch mit Blick auf die drei kommenden schweren Spiele Zweifel gehabt. Wir brauchen diese Überzeugung", sagte VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling,

Neben seinen Stationen in Sandhausen und Bielefeld machte sich Koschinat besonders in der 3. Liga einen Namen. Von 2011 bis 2018 betreute er Fortuna Köln, zwischen 2021 und 2022 den 1. FC Saarbrücken. Mit insgesamt 209 Partien liegt der 52-Jährige in der Liste der Rekordtrainer der 3. Liga auf Rang sechs.