Fix: Kaiserslautern stellt Schuster frei

Was der kicker am Donnerstagvormittag exklusiv vermeldete, machte der 1. FC Kaiserslautern wenig später offiziell: Die Roten Teufel entbinden Trainer Dirk Schuster mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben, auch Assistent Sascha Franz wurde freigestellt. Schuster hatte den FCK im Mai 2022 übernommen und via Relegation noch in die 2. Liga geführt. Nach einer ersten sorgenfreien Saison stehen die Roten Teufel auch in dieser Spielzeit mit 18 Punkten im Mittelfeld, zuletzt setzte es in der Liga aber drei Niederlagen in Serie. Als Nachfolger auf dem Betzenberg sind Michael Wimmer und Enrico Maaßen im Gespräch.