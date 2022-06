Fix! Hlozek unterschreibt bis 2027 in Leverkusen

Sein Wechsel war schon länger ein offenes Geheimnis, nun ist es fix: Adam Hlozek (19) hat am Donnerstagabend einen Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben.

Eine Einigung war längst erzielt, der Medizincheck bestanden. Für eine Ablöse, die mit Boni bis zu 18 Millionen Euro betragen kann, wechselt Adam Hlozek von Sparta Prag zur Werkself. Darüber hinaus sicherten sich die Tschechen noch über eine Klausel, dass sie bei einem Weiterverkauf des tschechischen Nationalspielers mit 30 Prozent am Mehrerlös beteiligt werden.

Am Donnerstag wurde der Wechsel von der Werkself dann auch offiziell bekanntgegeben. Hlozek unterschreibt in Leverkusen einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2027. "Adam Hlozek ist ein Spieler, der als hängende Spitze aus zentraler Position heraus und auch vom Flügel kommend große Torgefahr entwickeln kann", so Bayers Sportdirektor Simon Rolfes auf der Vereinswebsite. "Seine Vielseitigkeit, Power und vor allem seine Abschlussstärke werden unserem Offensivspiel weitere Variationsmöglichkeiten geben."

Der Rechtsfuß landete in der abgelaufenen Saison mit Sparta Prag auf Rang drei, zog ins Pokalfinale ein und erzielte in 33 Ligaspielen satte 23 Scorer-Punkte (neun Tore und 14 Vorlagen). Hlozek, der seit 2014 für Sparta auflief und dort bislang als Mittelstürmer sowie auf dem linken Flügel eingesetzt wurde, könnte auch im Notfall eine vakante Position abdecken: So könnte er auch als Zehner fungieren. Eine Position, auf der Topstar Florian Wirtz mit einem Kreuzbandriss noch mindestens bis in den November ausfällt.

"Eine tolle Sache": Hlozek schwärmt von Bayer

"Dass ich jetzt von einem der besten Klubs aus der Bundesliga verpflichtet worden bin, ist für mich eine tolle Sache", schwärmt Hlozek, der mit 16 Jahren sein Profi-Debüt gegeben und bereits 105 Erstligaspiele absolviert hat. "Ich habe Bayer 04 Leverkusen in den vergangenen Wochen immer beobachtet. Die Mannschaft spielt einen wunderschönen Fußball. Ein Teil dieses Teams zu werden, erfüllt mich mit großen Hoffnungen und Erwartungen."