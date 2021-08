Fix: Hertha gewinnt Poker um Ekkelenkamp

Das Interesse bestand bei Hertha BSC schon länger, nun haben die Berliner eine Einigung erzielt und Jurgen Ekkelenkamp (21) von Ajax Amsterdam verpflichtet.

"Es ist so, dass wir den Spieler gut kennen und dass wir auch ein Interesse haben und nun abwägen, ob es möglich ist", hatte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic bereits im Juli am Rande des Sommer-Trainingslagers der Hauptstädter bestätigt. Die Verhandlungen über einen Wechsel des Mittelfeldspielers, der beim niederländischen Doublesieger noch bis Juni 2022 unter Vertrag stand, zogen sich aber in die Länge. Nun haben die beteiligten Parteien aber eine Einigung erzielen können - wohl auch, weil Hertha nach dem Abgang von Matheus Cunha mehr Verhandlungsmasse zur Verfügung hatte.

Langfristiger Vertrag für den neuen "Zehner"

Auf der Website von Hertha BSC wird Geschäftsführer Bobic wie folgt zitiert: "Jurgen wird unserem Offensivspiel mit seinem Talent neue Impulse geben. Wir freuen uns, dass wir eine Lösung gefunden haben." Ekkelenkamp selbst ist "sehr froh, dass der Wechsel nun geklappt hat - es war ein langer Weg, aber jetzt bin ich sehr glücklich, hier zu sein. Hertha ist ein toller Verein und die Bundesliga ein interessanter Wettbewerb." Der gebürtige Zeister erhält beim Team von Coach Pal Dardai die Rückennumer 10 sowie einen Vertrag bis 2025.

Ekkelenkamp kann im Mittelfeld sowohl auf der Acht als auch auf der Zehn spielen. Bei Ajax kam er in der abgelaufenen Saison auf 15 Liga-Einsätze, elfmal wurde er dabei allerdings nur eingewechselt. Und eine Perspektive auf mehr Einsatzzeiten konnte ihm Ajax nicht bieten. Nicht wegen mangelnden Talents, sondern weil die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld bei Ajax riesig ist. Ekkelenkamp wurde auch von anderen internationalen Klubs gejagt, seine Entscheidung fiel aber pro Hertha aus.

Dritter Neuzugang binnen einer Woche

Ekkelenkamp ist aktueller U-21-Nationalspieler der Niederlande und war für sein Heimatland auch bei der U-21-EM im Frühsommer dabei. Im verlorenen Halbfinale gegen Deutschland (1:2) kam er allerdings nicht zum Einsatz. Nach den Verpfichtugnen von Ishak Belfodil und Oliver Christensen ist der 21-Jährige der dritte neue Spieler der Berliner innerhalb einer Woche.