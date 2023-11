Fix: Hayes geht in die USA und wird bestbezahlte Nationaltrainerin

Wie es sich schon angedeutet hatte, wird Emma Hayes neue Nationaltrainerin der US-Frauen. Der Verband gab am Dienstag die Verpflichtung der 47-Jährigen bekannt, die zurzeit noch für den englischen Meister FC Chelsea arbeitet. Sie werde bestbezahlte Nationaltrainerin der Welt werden, hieß es in der Mitteilung, und ihren Job zwei Monate vor den Olympischen Spielen antreten. So kann Hayes die Vereinssaison mit den Blues noch beenden.