Fix: Hack wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach hat sich in seiner wandelnden Offensive wie vom kicker angekündigt mit Robin Hack verstärkt. Der 24-Jährige kommt von Arminia Bielefeld, das in die 3. Liga durchgereicht wurde.

Lars Stindl zieht es zurück zum Karlsruher SC, Marcus Thuram zieht es wohl nach Mailand: Die Offensive von Borussia Mönchengladbach wird sich zur Saison 2023/24 verändert präsentieren. Ein neues Gesicht ist Robin Hack, dessen Transfer die Fohlen am späten Montagnachmittag offiziell bestätigten.

Trotz Abstieg kostet Hack Ablöse

Obwohl er durch den Bielefelder Abstieg in die 3. Liga keinen gültigen Vertrag mehr besaß, wird für Hack eine Ablöse fällig. Der Grund: Schon vor Beginn der Relegation zwischen der Arminia und dem SV Wehen Wiesbaden (0:4, 1:2) hatten sich beide Klubs auf einen Transfer geeinigt. Die Ablöse soll im Bereich von 1,3 Millionen Euro liegen. Hack hatte sich vor kurzem in den sozialen Medien auch schon von den Bielefelder Fans verabschiedet. Seine Rückkehr in die Bundesliga ist in Mönchengladbach, wo mit Gerardo Seoane auch ein neuer Trainer übernimmt, mit einem bis Juni 2027 gültigen Vertrag verbunden.

Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport, sagte in der Pressemitteilung über die Verpflichtung: "Robin Hack ist ein dynamischer und torgefährlicher Offensivspieler, der bereits über eine Menge Erst- und Zweitligaerfahrung verfügt. Seine persönliche Entwicklung in den vergangenen Jahren war gut und wir sehen noch viel Potenzial in ihm. Daher freut es uns, dass er sich für Borussia entschieden hat."

Hack selbst betonte, sich "extrem" über seinen Wechsel zu freuen. "Ich kann es kaum erwarten, im Borussia-Park aufzulaufen und mit den Fans Siege zu feiern."

15 direkte Torbeteiligungen

Mit Hack erweitern die Borussen ihre Möglichkeiten im Offensivbereich. Der frühere U-21-Nationalspieler kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden, ist in Gladbach aber hauptsächlich für die Außenbahn vorgesehen. Am liebsten kommt er über die linke offensive Seite. Für die Arminia bestritt der Rechtsfuß seit der Saison 2021/22 insgesamt 68 Pflichtspiele und erzielte elf Tore. Zuvor beim 1. FC Nürnberg (2019 bis 2021) waren ihm 14 Treffer in 59 Pflichtspielen gelungen. In der Bielefelder Abstiegssaison kam er auf zehn Tore und fünf Assists in 33 Ligaeinsätzen (kicker-Durchschnittsnote 3,30).

Ausgebildet worden war der 1,76-Meter-Mann in der Jugend des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim, ehe es ihn im Sommer 2019 nach Nürnberg zog. 2021 ging es weiter nach Bielefeld, wo Hack - mit Ausnahme von drei Kurzeinsätzen 2017/18 für Hoffenheim (ein Tor) - bislang seine einzige Bundesliga-Saison spielte, in 30 Partien jedoch keinen Treffer erzielen konnte (drei Vorlagen).

Nach der Fest-Verpflichtung des bisherigen Leihspielers Julian Weigl (Benfica Lissabon, Ablöse 7,2 Millionen Euro) sowie den Transfers der Talente Grant-Leon Ranos (19, FC Bayern) und Lukas Ullrich (19, Hertha BSC, beide ablösefrei) ist Hack der vierte Sommerzugang bei der Borussia. Auf der Abgangsseite stehen Marcus Thuram (Vertragsende, Ziel unbekannt), Lars Stindl (Karlsruher SC, ablösefrei), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund, ablösefrei) und Jordan Beyer (FC Burnley, 15 Millionen Euro).