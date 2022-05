Fix: Gasde wird neuer Trainer beim TSV Havelse

Philipp Gasde wird der neue Trainer beim TSV Havelse. Der 39-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Um 13.40 Uhr hatte der kicker darüber berichtet, dass Gasde der neue Trainer beim TSV Havelse werden soll. Bei der Pressekonferenz des als Absteiger feststehenden TSV um 16 Uhr folgte dann die offizielle Bestätigung des Vereins.

Der bisherige Trainer Rüdiger Ziehl hatte vor Wochen angekündigt, dass er in der Regionalliga nicht zur Verfügung stehen wird. Ziehl selbst hat noch keinen neuen Verein gefunden. Dafür konnte der TSV nun einen Nachfolger präsentieren.

Der 39-jährige Gasde ist die von Geschäftsführer Matthias Limbach favorisierte regionale Lösung. Gasde wohnt in Hameln, zirka 40 Kilometer von Havelse entfernt, und trainiert aktuell den SV Ramlingen/Ehlershausen in der Oberliga Niedersachsen. Gasde kennt sich durch seine dreijährige Tätigkeit in Ramlingen bestens im hannoverschen Fußball aus. Das war einer der Hauptgründe des Vereins für die Verpflichtung.

"Wir haben einen jungen, hungrigen Trainer gesucht, der sich in der Region auskennt. Wir haben das Gefühl, dass sich Philipp weiterentwickeln möchte, und das wollen wir auch", erklärte Limbach, nachdem das Abenteuer 3. Liga am kommenden Wochenende beendet ist.

Gasde schwärmt vom niederländischen Fußball

Gasde musste nicht lange überlegen. "Es waren sehr gute Gespräche mit Matthias Limbach. Ich habe mich sehr gefreut, als sich der TSV bei mir gemeldet hat. Ich freue mich auf die Herausforderung. Für mich ist es der nächste Schritt ein meiner Karriere. Der TSV ist ein Topklub in der Region. Ich möchte meine Philosophie an die Mannschaft weitergeben", sagte Gasde bei der Präsentation.

Bei der Philosophie schwärmte Gasde vom niederländischen Fußball. "Der holländische Fußball hat mich sehr geprägt. Ich mag den technisch, taktisch gut ausgebildeten Fußball. Wir werden nicht mit langen Bällen agieren", so Gasde, der als 18-Jähriger ein Jahr in der Jugend der PSV Eindhoven spielte.

Teilzeitlehrer an der Grundschule

Die Ziele für die kommende Saison in der Regionalliga Nord sind klar. "Wir wollen das bestmögliche herausholen. Wir müssen jetzt schauen, wie wir den Kader insgesamt zusammenstellen können", sagte der neue Trainer, der in seinem Lehrerjob etwas kürzertreten möchte. Gasde wird künftig als Teilzeitlehrer an der Grundschule in Tündern arbeiten und als Teilzeittrainer mit dem TSV Havelse in der Regionalliga Nord antreten.