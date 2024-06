Fix: Fink heuert beim KRC Genk an

Es war ein offenes Geheimnis, nun ist es offiziell: Thorsten Fink wird zur kommenden Saison neuer Trainer beim KRC Genk, wo er einen "langfristigen" Vertrag unterschrieb. Fink hatte erst unlängst bekanntgegeben, dass er trotz laufenden Vertrags Sint-Truidense VV verlassen werde. Genk muss deshalb eine Ablösesumme an den Ligakonkurrenten überweisen. "Fink ist ein Gewinner", wird Genks Geschäftsführer Erik Gerits in einer Pressemitteilung zitiert. Fink selbst bezeichnete den viermaligen belgischen Meister Genk als "eines der besten Teams" Liga. Der frühere Bundesligaprofi Fink hat bereits eine bewegte Trainerkarriere hinter sich, unter anderem war er in Österreich, der Schweiz, auf Zypern, in Japan, Lettland und Saudi-Arabien tätig. Beim HSV stand er zwischen 2011 und 2013 an der Seitenlinie.