Fix: Dynamo Dresden leiht Bremens Park aus

Die SG Dynamo Dresden hat Kyu-Hyun Park verpflichtet. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger absolvierte am Freitag den Medizincheck, wenig später folgte die Bestätigung.

Der Drittligist leiht den Südkoreaner bis Juni 2023 aus. In der Elbestadt trifft Park auf einen alten Bekannten: Markus Anfang. Der 48-Jährige kennt den Linksfuß aus seiner Zeit bei Werder, wenngleich der Spieler unter ihm keinen Zweitliga-Einsatz verbuchen konnte. Stattdessen lief Park in der Regionalliga (24 Spiele, ein Tor, ein Assist) für die Bremer Reserve auf.

Park absolvierte die bisherige Vorbereitung in der Profimannschaft des Bundesliga-Aufsteigers, war auch mit ins Trainingslager nach Österreich gereist. Allerdings waren seine Perspektiven in Bremen allenfalls überschaubar. Durch die Verpflichtung von Lee Buchanan hatte sich Werder für die Position auf der linken Außenbahn erst kürzlich als Ergänzung zu Anthony Jung verstärkt. Nun verließ der 21-Jährige das Trainingslager für den Medizincheck in Dresden, kurz darauf folgte die offizielle Bestätitung.

"Er ist ein robuster Außenverteidiger mit einer guten technischen Ausbildung, der Intensität und Lauffreude in seinem Spiel vereint", sagt SGD-Geschäftsführer Ralf Becker über den Neuzugang, der in Bremen noch bis 2024 vertraglich gebunden ist. "Park hat sich bei uns gut entwickelt. Damit er weitere Schritte machen kann, muss er auf hohem Niveau regelmäßig zum Einsatz kommen. Diese Möglichkeit sehen wir bei der Leihe nach Dresden gegeben", sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball beim SV Werder.

In Dresden sind die Kaderplanungen mit der Verpflichtung Parks derweil noch nicht abgeschlossen. Nachdem es auf der linken Defensivseite nun drei Optionen gibt, soll auch für die rechte Außenverteidigerposition eine Verstärkung gesucht werden. Grundsätzlich täte dem Kader der SGD mehr Erfahrung gut.