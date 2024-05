Fix: Diehl wechselt im Sommer ablösefrei zum VfB

Es war ein offenes Geheimnis, nun konnte der VfB Stuttgart auch offiziell mitteilen, dass sich Kölns Sturm-Talent Justin Diehl im Sommer ablösefrei den Schwaben anschließen wird.

Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Der 1. FC Köln wird Justin Diehl im Sommer ablösefrei an den VfB Stuttgart verlieren. Bei den Schwaben erhält der 19-jährige Angreifer, der durch Spielwitz, Tempo und Unbekümmertheit besticht, einen Vertrag bis 2029.

"Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern", kommentiert Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Wir freuen uns, dass sich Justin für den VfB entschieden hat."

Diehl schoss für die Zweitvertretung des 1. FC Köln in dieser Saison in 19 Regionalliga-Spielen bemerkenswerte zwölf Tore. Bei den Profis kam er in der vergangenen Saison auf sieben Einsätze. Sein einziger Einsatz von Beginn an, war ausgerechnet die Partie gegen den VfB Stuttgart (1:1).

Gespräche haben Diehl schnell überzeugt

"Der 1. FC Köln war viele Jahre mein sportliches Zuhause, ich möchte mich bei allen bedanken, die an meiner Ausbildung beteiligt waren und die mich auf meinem Weg unterstützt haben", wird Diehl vom VfB zitiert. "Für mich beginnt nun mit dem Wechsel zum VfB Stuttgart ein neues Kapitel in meiner Karriere. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich sehr schnell klar, dass der VfB der richtige Verein für mich ist."

Ablösefreies Trio für den VfB

Der Vizemeister verkündet derzeit im Tagesrhythmus seine Neuzugänge für die kommende Saison. Am Dienstag wurde die Verpflichtung von Yannic Keitel (SC Freiburg) und tags zuvor der Deal mit Nick Woltemade bekanntgegeben. Ganz im Sinner der schwäbischen Sparsamkeit wurde für das Trio keine Ablösesumme fällig.