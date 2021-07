Fix: Cordoba verlässt Hertha Richtung Krasnodar

Der Wechsel von Jhon Cordoba von Hertha BSC zum russischen Erstligisten FK Krasnodar ist perfekt. Wie die Berliner am Nachmittag bekannt gaben, wurden am Freitag die Verträge unterzeichnet.

Zur Höhe der Ablöse für den 28 Jahre alten Stürmer machte Hertha keine Angaben, sie soll sich auf 20 Millionen Euro plus Boni belaufen. Cordoba kehrt damit dem Hauptstadtklub nach nur einem Jahr bereits wieder den Rücken. Im Sommer 2020 hatte Hertha den Kolumbianer für 15 Millionen Euro vom 1. FC Köln losgeeist. Für die Berliner bestritt der Angreifer in der vergangenen Bundesliga-Saison 21 Partien, in denen der 7 Tore erzielte.

Eine bessere Bilanz verhinderten derweil zwei Bänderverletzungen sowie ein Muskelfaserriss. Insgesamt absolvierte Cordoba in der Bundesliga zwischen 2015 und 2021 119 Spiele (30 Tore) für den 1. FSV Mainz 05, den 1. FC Köln und Hertha. Hinzu kommen 31 Zweitligabegegnungen (20 Tore) für Köln.

Bobic: "Teil unserer Gesamtplanungen"

"Für Jhon hat sich diese Möglichkeit ergeben, und er wollte sie unbedingt nutzen. Wir haben offen und konstruktiv an einer für beide Seiten guten Lösung gearbeitet. Letztlich ist dieser Transfer Teil unserer Gesamtplanungen, was die Zusammensetzung des Kaders betrifft", wird Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic in einer Mitteilung der Berliner zitiert.

