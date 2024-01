Fix: Burnley verpflichtet Fofana leihweise

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist der Transfer offiziell: David Datro Fofana schließt sich bis Ende der Saison dem FC Burnley an. Der 21-jährige Stürmer aus der Elfenbeinküste wird von Chelsea an die abstiegsbedrohten Clarets verliehen. Fofana soll dabei helfen, dass das Kompany-Team ein Teil der Premier League bleibt. Zuletzt war der Stürmer an Union Berlin verliehen worden, 17 Spiele und zwei Tore später war das Kapitel Deutschland bereits beendet.