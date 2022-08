Fix! Bonga wechselt in die BBL zu den Bayern

Nationalspieler Isaac Bonga wechselt nach vier Saisons in der nordamerikanischen Profiliga NBA zurück nach Deutschland. Am Freitagvormittag machte der FC Bayern den Transfer, der vorher bereits durchsickerte, offiziell.

In einer Woche geht es bei den Bayern mit dem Training für die neue Saison los, nun haben sie noch einen Spieler für die kommende BBL-Spielzeit verpflichtet: Der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga wechselt nach München und unterschreibt für zwei Saisons. Zuletzt lief der 22-Jährige in der NBA für Toronto auf.

Der 2,03 m große und defensiv starke Guard, der im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-Europameisterschaft (1. bis 18. September) wegen einer Verletzung fehlt, war 2018 von den Frankfurt Skyliners in die USA gewechselt. Für die Los Angeles Lakers, die ihn an Position 39 gedraftet hatten, die Washington Wizards und die Toronto Raptors bestritt Bonga 143 Hauptrunden- und fünf Play-off-Spiele in der NBA.

Zuletzt war Bonga nur noch für Torontos Farmteam zum Einsatz gekommen. Nun will er sich wieder in der BBL beweisen, wo er schon 48-mal spielte.

Bayern bieten "Competition auf hohem Level"

"Nach den spannenden Jahren in der NBA, in denen ich sehr viel gelernt habe, war jetzt Zeit für ein neues Kapitel, und Bayern ist einfach eine sehr gute Organisation. Sie bietet dir Competition auf hohem Level, gerade mit der EuroLeague. Ich denke, meine Stärke ist die Flexibilität in der Defense wie in der Offense. Ich kann die Positionen eins bis fünf verteidigen und will einfach meinen Flow zurück nach Deutschland bringen", wird Bonga auf der Website der Münchner zitiert.

Und FCBB-Sportdirektor Daniele Baiesi ergänzt: "Isaac ist unheimlich vielseitig und talentiert. Er ist ein moderner Spieler, dessen großes Potenzial noch gar nicht voll ausgeschöpft wurde. Wir fühlen uns geehrt, dass er uns ausgewählt hat, genau das jetzt zu tun."