Fix! Backhaus wird neuer Trainer von Alemannia Aachen

Was sich in den letzten Tagen immer mehr abgezeichnet hatte, ist jetzt offiziell: Heiner Backhaus wird neuer Trainer von Alemannia Aachen. Interimscoach Reiner Plaßhenrich rückt damit wieder ins zweite Glied.

Überraschend kommt diese Meldung nicht mehr, sie ist für Alemannia Aachen dadurch aber nicht minder wegweisend: Heiner Backhaus ist neuer Cheftrainer beim Tabellenzehnten der Regionalliga West. Dort tritt er in die Fußstapfen von Helge Hohl und Interimstrainer Reiner Plaßhenrich, der nach Hohls Entlassung mit Aachen zwei Punkte aus zwei Partien holte.

Als Backhaus am Samstag von seinem bisherigen Klub, dem Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo, freigestellt wurde, machten weder die Berliner noch ihr scheidender Trainer einen Hehl daraus, dass ein starkes Interesse aus Aachen bestünde. Nachdem am Dienstag der Vertrag zwischen dem BFC Dynamo und Backhaus aufgelöst wurde, war der Weg zur Alemannia endgültig frei.

Backhaus' Mission am Tivoli scheint klar: Der frühere Bundesligist, der sich vor der Saison für Regionalliga-Verhältnisse hochkarätig verstärkt hatte, soll raus aus dem Mittelmaß und die zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Wuppertaler SV im weiteren Saisonverlauf noch wettmachen.

"Eine ganz große Ehre"

"Wir freuen uns, Heiner als neuen Trainer bei der Alemannia zu begrüßen. Heiner hat uns als Typ voll überzeugt und auch Spieler, die ehemals unter ihm trainierten, haben sehr viel Positives berichtet", so Geschäftsführer Sascha Eller zur Trainerverpflichtung auf der Alemannia-Homepage. Weiter heißt es: "Er kennt sich mit der Regionalliga aus und hat bereits Erfahrung bei einem Traditionsverein. Heiner verfügt über eine gute Ansprache an die Mannschaft, fordert eine hohe Intensität und den absoluten Willen - das wird für uns in der kommenden Zeit sehr wichtig sein. In den Gesprächen mit ihm haben wir seine Leidenschaft für die bevorstehende Aufgabe deutlich spüren können."

Backhaus, der aus dem rund 130 Kilometer von Aachen entfernten Witten stammt, freut sich ebenfalls sehr auf das neue Engagement. "Es ist für mich eine ganz große Ehre, diesen wahnsinnig tollen Verein trainieren zu dürfen. Als Kind des Westens habe ich den Verein immer verfolgt. Jetzt macht es mich ehrlich wahnsinnig stolz, dass ich dieses Amt übertragen bekommen habe und werde mit größtmöglicher Energie, Leidenschaft und Haltung für diesen Verein kämpfen. Ich freue mich unglaublich auf die Fans."

Der 41-jährige Übungsleiter unterschrieb in Aachen bis einschließlich Juni 2025.