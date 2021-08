Fix: Augustinsson verlässt Werder Richtung Sevilla

Ludwig Augustinsson hat Werder Bremen verlassen. Die nächste Karrierestation des Schweden heißt FC Sevilla.

Andalusien statt Osterdeich: Wie der SV Werder und der FC Sevilla am Sonntagmittag bestätigten, ist der Transfer von Augustinsson nun in trockenen Tüchern. Der schwedische Nationalspieler wechselt ins spanische Oberhaus. In Sevilla erhält er einen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Die Ablöse soll sich auf 4,5 Millionen Euro belaufen.

"Ludde hat uns bereits sehr frühzeitig mitgeteilt, dass er weiterhin erstklassig spielen möchte. Wir waren mit mehreren Vereinen im Gespräch und konnten uns nun mit Sevilla auf den Transfer einigen", erklärte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder.

Relegations-Held 2020

Der Spieler selbst ließ wissen, dass er Bremen in bester Erinnerung behalten werde: "Werder wird immer etwas Besonderes für mich sein, da es mein erster Verein außerhalb Skandinaviens war und unsere Tochter hier geboren wurde."

2017 war er vom FC Kopenhagen in die Hansestadt gekommen. Der 27-Jährige absolvierte insgesamt 115 Pflichtspiele für Werder und erzielte drei Treffer. Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Heidenheim sicherte er Werder in der Saison 2019/20 den Verbleib in der Bundesliga.