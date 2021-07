Fix: Adler holen Bergmann zurück

Die Adler Mannheim holen erwartungsgemäß Nationalspieler Lean Bergmann in die DEL zurück. Am Montag verkündete der Klub auch offiziell den Transfer. Der 22-Jährige spielte zuletzt für die San Jose Sharks in der NHL.

Lean Bergmann trägt künftig wieder das Trikot der Adler Mannheim. imago images