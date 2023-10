Fitz im Interview: "Natürlich wissen wir, was der Anspruch der Austria ist"

Austria Wien liegt nach zehn Spieltagen nur auf dem neunten Platz. Stammkraft Dominik Fitz spricht im kicker-Interview unter anderem über den misslungenen Saisonstart, warum sich die Austria wieder auf dem richtigen Weg befindet und wieso er sich im Sommer gegen einen Wechsel entschieden hat.

Lediglich neun Punkte nach zehn Spielen bedeuten für die Wiener Austria nur Platz neun in der Tabelle. Dabei sah es bis vor Kurzem sogar noch schlechter aus. Aus den letzten beiden Partien sicherte sich die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer vier Punkte, darunter das hart erkämpfte Remis im Derby gegen Rapid, das man nach zwei Roten Karten ab der 54. Minute nur mehr zu neunt bestritt, und der souveräne 4:0-Sieg am letzten Spieltag gegen Blau-Weiß Linz.

Austrias Kreativgeist Dominik Fitz spricht im Interview mit dem kicker unter anderem über den missglückten Saisonstart, die Ziele der Austria und warum es im Sommer nicht zu einem Wechsel kam.

Herr Fitz, den Saisonstart hat sich die Austria sicher anders vorgestellt. Was lief schief?

Die Leistungen haben eigentlich gepasst, wir haben aber zu viele leichte Tore bekommen, vorne aber auch viel zu wenig getroffen. Am Ende der letzten Saison haben wir viel mehr Tore gemacht als jetzt beim Saisonstart. Diese Kombination hat dann zu den nicht so guten Ergebnissen geführt. Aber ich finde, die Leistung hat in den meisten Spielen gepasst.

Hat das bittere Aus gegen Legia Warschau in der Conference-League-Qualifikation die Mannschaft noch länger beschäftigt?

Sicher war das Ausscheiden bitter für uns alle, aber ich glaube nicht, dass das Nachwirkungen gehabt hat. Vielleicht war der eine oder andere Spieler ein bisschen müde, das ist mit den englischen Wochen nicht so einfach. Ich glaube, spätestens eine Woche nach dem Spiel hatten wir das wieder vergessen.

Nach den ersten acht Spieltagen in der Bundesliga hatte die Austria nur fünf Punkte. Wie geht man mental mit so einer Situation um?

Natürlich wissen wir, was unser Anspruch ist, was der Anspruch der Austria ist. Ich denke, vor allem die letzten beiden Partien hat man gesehen, was möglich ist, wenn wir unsere Leistung am Platz bringen und guten Fußball spielen, so wie jetzt vor allem gegen Blau-Weiß. Daran müssen wir anknüpfen in den nächsten Partien und dann bin ich guter Dinge, dass das wieder besser wird.

Am neunten Spieltag stand dann das Derby zu Hause gegen Rapid an. Kommt so eine Partie in so einer Phase vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt?

Ja, absolut. Ich glaube, wir haben dann auch das Maximum aus dem Spiel herausgeholt mit den zwei Roten Karten. Ich denke, da haben auch die Zuschauer und unsere Fans gesehen, was für eine Mentalität in der Mannschaft steckt. Das hat uns natürlich auch einen extremen Push gegeben. Das hat man dann auch gegen Blau-Weiß gesehen, was für einen Fußball wir gespielt haben, mit was für einem Selbstvertrauen. Das müssen wir jetzt mitnehmen.

In den letzten Wochen scheint sich die Austria wieder stabilisiert zu haben. Im Cup sind Sie souverän in die nächste Runde eingezogen, danach folgte das Remis gegen Rapid und zuletzt der 4:0-Sieg gegen BW Linz? Sehen Sie die Austria wieder auf dem richtigen Weg?

Absolut. Ich glaube, vor allem auch das Cupspiel war wichtig, um wieder in die Spur zu finden und einen Sieg zu feiern, der uns ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Wie gesagt, wir müssen jetzt dranbleiben. Wir haben jetzt gut trainiert in der Länderspielpause und müssen schauen, dass wir am Sonntag gleich nachlegen, damit wir die Punkte, die wir zum Beginn der Saison nicht gemacht haben, jetzt aufholen.

Nach einer starken abgelaufenen Spielzeit - im kicker haben Sie es in das Team der Saison geschafft - wurden Sie im Sommer immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Auch Sie selbst haben gemeint, dass Sie für eine Veränderung bereit wären. Warum kam es nicht dazu?

Ich habe mir da persönlich keinen Druck gemacht. Für mich waren beide Optionen okay. Ich bin hier bei meiner Familie, bei meinem gewohnten Umfeld - das ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich enttäuscht bin. Aber sicher, wenn man Sachen liest und hört, ist es klar, dass man auch selbst darüber nachdenkt. Aber für mich hat es sich nie so angefühlt, dass ich sage: Ich will jetzt unbedingt weg. Deswegen war es für mich vollkommen okay, dass ich geblieben bin. Es war wirklich fifty-fifty , wenn etwas gekommen wäre, das gepasst hätte, hätte man sich sicher unterhalten, aber das war nicht der Fall.

Für Sie persönlich läuft es aktuell gut. Sie waren in jedem Pflichtspiel im Einsatz und sind stets einer der Leistungsträger. Trotzdem lief es zum Saisonstart nach dem hervorragenden letzten Jahr nicht optimal. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer bisherigen Saison?

Es stört mich ein bisschen, dass ich noch nicht getroffen habe in den zehn Bundesligapartien (lacht). Aber ich denke, vor allem im Europacup waren die Leistungen gut von mir, in der Liga am Anfang nicht so, aber da habe ich mich in den letzten Spielen auch gesteigert. Ich fühle mich jetzt auch viel besser, bin wieder besser in Form und habe auch wieder mehr Selbstvertrauen.

Sie haben es gerade angesprochen, auf ein Bundesligator warten Sie noch in dieser Saison. Wurmt Sie so etwas schon?

Ja sicher, ich bin ein Offensivspieler. Ich bin jetzt vielleicht nicht bekannt dafür, dass ich übermäßig viele Tore mache, aber so ein gesundes Verhältnis zwischen Toren und Assists wünsche ich mir natürlich schon.

Ein paar Tore und Assists mehr als ich jetzt habe, wären natürlich auch leiwand. Dominik Fitz über seine Ziele für die restliche Saison

Auf den sechsten Platz und die damit verbundene Teilnahme an der Meistergruppe fehlen aktuell fünf Punkte. Wo muss sich die Austria noch verbessern, um dieses Ziel zu erreichen?

Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir Konstanz in unsere Leistungen bringen, dass wir defensiv gut stehen, so wie in den letzten zwei Partien, da war das top. Das erleichtert natürlich auch unser Offensivspiel, wenn wir nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Umgekehrt müssen wir vorne auch mehr Tore machen, aber ich glaube, das wird jetzt eh wieder kommen. Man hat gegen Blau-Weiß gesehen, dass wir in einem Match auch wieder drei, vier Tore machen können, wenn wir einen guten und gepflegten Fußball spielen und das ist unser Ziel für die nächsten Wochen.

Was lauten Ihre persönlichen Ziele? Was muss passieren, damit Sie von einer erfolgreichen Saison sprechen?

Die Meistergruppe ist sicher für jeden Spieler das Wichtigste, damit wir nächstes Jahr wieder die Möglichkeit haben, international zu spielen. Ein paar Tore und Assists mehr als ich jetzt habe, wären natürlich auch leiwand (lacht).

Steht ein Wechsel im Winter im Raum?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen, damit habe ich mich wirklich noch nicht beschäftigt. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir Woche für Woche Leistung bringen und dann wird sich alles weitere nach der letzten Partie ergeben.

Sie sind in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Die letzte Saison haben Sie durchgespielt und mit konstant starken Leistungen überzeugt. Ist das Nationalteam Thema für Sie? Gibt es Kontakt mit Ralf Rangnick?

Nein, gar nicht. Ich hatte weder ein Gespräch mit ihm noch sonst irgendwas gehört. Sicher ist es ein Ziel von mir, dass ich irgendwann einmal im Nationalteam spiele, aber das hat noch Zeit. Ich glaube, wenn man sieht, was wir für Spieler im Nationalteam haben, dann ist das nicht so einfach. Aber ich werde weiter Gas geben, damit das irgendwann einmal passiert.