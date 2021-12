Fittipaldi geht es nach Horrorunfall "viel besser"

Bei seinem Horrorcrash im Formel-2-Rennen von Dschidda am Sonntag ist Enzo Fittipaldi relativ glimpflich davongekommen.

Der 20-jährige Brasilianer erholt sich im Krankenhaus von den Folgen des schlimmen Unfalls in der Nachwuchsrennserie am Sonntag in Saudi-Arabien. "Er hat einen Bruch in der rechten Ferse erlitten, aber zum Glück geht es ihm viel besser, als wir alle erwartet haben", twitterte sein Bruder Pietro Fittipaldi. Enzo sei "wach" und "ruht sich" im King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda aus. Schon am späten Sonntagabend hatte bereits Theo Pourchaire (Frankreich) Entwarnung gegeben.

Zuvor war es gleich nach dem Start des Hauptrennens in der Formel 2 zu dem schweren Unfall gekommen. Pourchaire war mit seinem ART stehen geblieben, mehrere Fahrer konnten ausweichen, ehe Fittipaldi (Charouz) mit hoher Geschwindigkeit auf Pourchaires Heck auffuhr. Das Rennen in Saudi-Arabien wurde nach dem Unfall umgehend unterbrochen.

Punktgleichheit in der Formel 1

Das Formel-1-Rennen in Dschidda gewann Lewis Hamilton und sorgte damit für Punktgleichheit mit Max Verstappen vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi.