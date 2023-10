Fitnesstrend auf Tiktok: Das ist "Cozy Cardio"

Der Schweiß läuft, die Zähne sind fest aufeinandergepresst: Beim Sport hasst man zwischendurch manchmal, was man da gerade tut. Bei "Cozy Cardio" passiert das nicht, versprochen.

Eine lockere Joggingrunde im Park - mit einem Wohlfühl-Podcast im Ohr. Oder ein kleines Workout im Wohnzimmer vor der Lieblingsserie, die Lichterkette angeknipst.

Klingt gemütlich - und ist es auch. Denn das sind Beispiele für "Cozy Cardio", ein Fitnesstrend, der auf sozialen Medien wie Tiktok und Instagram zu sehen ist.

"Unter 'Cozy Cardio' wird ein lockeres und nach dem eigenen Empfinden angenehmes Ausdauertraining verstanden", beschreibt Daniel Kaptain, Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG/BSA-Akademie.

Und genau darum geht es: Bewegung soll sich gut anfühlen und in erster Linie einen Ausgleich zum stressigen und schnellen Alltag schaffen. Ein kleines Selbstliebe-Ritual, auf das man sich freut - ob es nun die Laufrunde in der Natur ist oder die halbe Stunde auf dem Ergometer zu Hause. Worum es nicht geht: über die eigenen Grenzen zu gehen, den Puls in die Höhe zu treiben, sich zu quälen.

Gegenentwurf zu HIIT

Dass der "Cozy Cardio"-Trend seit einigen Monaten in den sozialen Medien unterwegs ist, das ist für den Sportwissenschaftler Daniel Kaptain keine große Überraschung.

Denn das gemütliche Ausdauertraining ist ein Gegenentwurf zu dem, was in Sachen Fitness in den vergangenen Jahren angesagt war - Stichwort: "high intensity". Doch schweißtreibende HIIT-Workouts, bei denen sich zum Beispiel 45 Sekunden Auspowern und 15 Sekunden Pause abwechseln, sind nicht für jeden gut machbar. Bei "Cozy Cardio" ist das anders.

Für "Cozy Cardio" kann man sich leicht motivieren

Bleibt die Frage: Bringt "Cozy Cardio" für die Gesundheit und die Fitness überhaupt etwas? Ja, ist Daniel Kaptain überzeugt. Denn "Cozy Cardio" mache es einfacher, sich im Alltag ausreichend zu bewegen.

Dazu kommt: "Durch die niedrigintensive körperliche Aktivität wird das Herz-Kreislauf-System angekurbelt, die Gelenke "geschmiert" und die Muskulatur aktiviert, alles auf eine sehr schonende Art", so Daniel Kaptain. Wer sich bewusst Zeit für sich selbst und etwas Bewegung nimmt, baut Stress ab und kann stressbedingten Erkrankungen vorbeugen.

Wer allerdings seine Ausdauerleistung verbessern will, gelangt allein mit "Cozy Cardio" nicht zum Ziel, lautet die Einschätzung des Fitness-Experten. In diesem Fall sollte man die gemütlichen Sport-Einheiten mit intensiveren Trainings kombinieren.