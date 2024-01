Fitnesscoach Oliver Barth im Interview: "Nicht jeder wird ein Messi oder Maradona"

Du möchtest die Erlebnisse der Zauberkicker in deinem Verein nachspielen?

© Capelli Europe Gmbh, Nick Tetenberg

Einige Camps für 2024 sind schon in Planung , doch längst nicht alle - da geht was: interessierte Vereine, aufgepasst! Wer sich bewerben und alles über die Bedingungen und auch die Verdienstmöglichkeiten für die Vereine erfahren will, kann sich sofort hier informieren.