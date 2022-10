Fischers Erwartung und Jordans Rückehr

Bei Tabellenführer Union Berlin läuft es wie am Schnürchen. Das soll auch in Bochum so bleiben.

Verletzte beim 1. FC Union Berlin? Gibt es nicht! Am Freitagvormittag konnte auch Jordan wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft absolvieren. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Angreifer mit zum Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum reisen kann.

Nach seinem Ausfall in der DFB-Pokal-Partie am Mittwoch gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (2:0) scheint Jordan die Nachwirkungen eines Pferdekusses beim 2:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund überstanden zu haben. "Jordan Siebatcheu hat Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Das sieht gut aus. Wir haben am Samstag noch das Abschlusstraining. Das schauen wir uns noch mal an und werden darüber diskutieren", sagte Trainer Urs Fischer am Freitag auf der Pressekonferenz.

Klare Favoritenrolle

Als Spitzenreiter ist Union bei Schlusslicht Bochum klarer Favorit, zumal die Eisernen derzeit maximales Selbstbewusstsein an den Tag legen können. Die letzten fünf Pflichtspiele in der Bundesliga (2), in der Europa League (2) und im DFB-Pokal (1) wurden allesamt ohne Gegentreffer gewonnen.

Urs Fischer wäre aber nicht Urs Fischer, wenn er dennoch den Gegner für seine letzten drei Auftritte im Pokal bei der SV Elversberg (1:0) sowie in der Bundesliga beim VfB Stuttgart (1:4) und gegen Eintracht Frankfurt (3:0) loben und die eigene Mannschaft antreiben würde. "Im letzten Heimspiel gegen Frankfurt hat Bochum souverän mit 3:0 gewonnen. Das ist ein Fingerzeig für uns", sagte Fischer. "Ich gehe davon aus, dass meine Mannschaft das genauso seriös angehen wird wie am Mittwoch gegen Heidenheim."

1800 Berliner Fans begleiten die Mannschaft nach Bochum. So, oder so werden alle Unioner als Tabellenführer heimkehren. Vielleicht kann der Vorsprung sogar ausgebaut werden. Aber auch hier hebt Fischer warnend die Hand: "Es ist kein Selbstläufer und nicht in Stein gemeißelt, dass das die nächsten 20 Spieltage so weiterläuft." Matthias Koch