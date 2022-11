Fischers Anspannung vor Saint-Gilles: "Das darf uns kein zweites Mal passieren"

Einmal hat Union Berlin bereits gegen Royale Union Saint-Gilloise verloren, deswegen warnt Trainer Urs Fischer vor den Qualitäten der Belgier.

Auf in die nächste Runde: Urs Fischer und Union Berlin wollen die Gruppenphase der Europa League überstehen. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Die Ausgangslage ist klar. Wenn der 1. FC Union Berlin an diesem Donnerstag (21 Uhr, LIVE! auf kicker) im Auswärtsspiel der Gruppe D bei Royale Union St. Gilloise das Überwintern in der Europa League aus eigener Kraft sichern will, muss er gewinnen. Ein Sieg würde der Mannschaft von Trainer Urs Fischer, die momentan mit neun Punkten auf Platz zwei notiert ist, den Einzug in die K.o-Runden-Playoffs garantieren - egal, wie der derzeitige Tabellendritte Sporting Braga (sieben Punkte) zu Hause gegen Schlusslicht Malmö FF spielt. Wenn Union nicht gewinnt, würden die Eisernen aber nur weiterkommen, wenn auch Braga gleichzeitig keinen Sieg schafft.

Fischer fordert positive Energie

Union-Coach Fischer verhehlt nicht, dass er angesichts der Partie und der Konstellation "eine gewisse Anspannung", eventuell sogar einen leichten Grad Aufregung verspürt. Aber der 56-Jährige sagte bei der Spieltags-Pressekonferenz am Mittwoch auch: "Ich freue mich auf dieses Spiel, weil es wiederum eine Bewährungsprobe für uns ist, bei der wir wieder eine Entwicklung als Team und auch als Klub machen können."

Allerdings ist sich der Schweizer darüber im Klaren, dass seinem Team im "King Power at Den Dreef Stadion" in Leuven ein harter Brocken gegenübersteht. Union St. Gilloise sei eine Mannschaft, die zuletzt "wirklich überzeugend aufgetreten ist" und das in der Europa League und auch in der heimischen Liga. Das Team seines Kollegen Karel Geraerts (40) sei "sehr kompakt und sehr gut organisiert", so Fischer, lasse defensiv wenig zu und sei sehr gefährlich "in den Umschaltmomenten".

Bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel an der Alten Försterei bekamen die Berliner das zu spüren, auch wenn Fischer betont, dass sein Team damals am 8. September "die erste Hälfte weggeschenkt" habe. "Das darf uns kein zweites Mal passieren." Bei Union ist man jedoch zuversichtlich, dass die Mannschaft mit der nötigen positiven Energie an die Aufgabe herangehen wird. Dazu soll speziell auch der in der Last-Minute-Heimsieg in der Liga am vergangenen Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) beitragen.

Fischer ohne Personalsorgen: "Alle Spieler gesund"

Auf die Unterstützung ihrer Anhänger müssen die Eisernen dieses Mal verzichten. Nach den Ausschreitungen im Rahmen des Auswärtsspiels bei Malmö FF (1:0) am 6. Oktober sind in Leuven keine Union-Anhänger zugelassen, die Behörden der 30 Kilometer östlich von Brüssel gelegenen Stadt erließen gar ein - von Seiten Unions heftig kritisiertes - Betretungsverbot für Fans der Berliner. Fischer bedauert diesen Umstand. "Es war ja nur eine kleine Gruppe. Wenn sich ein paar nicht an die Regeln halten, heißt das ja nicht, dass es alle schlecht machen. Ich finde es einfach schade, wenn es ein paar Chaoten fertigbringen, dass am Schluss das Gesamte darunter leiden muss."

Personell kann Fischer beim Tabellenvierten der belgischen Jupiter League aus dem Vollen schöpfen. "Alle Spieler gesund", vermeldete der Coach am späten Mittwochnachmittag. Der eine oder andere Akteur, der am Donnerstag nicht zum Aufgebot zählt, wird laut Fischer am Freitag noch zur Mannschaft stoßen. Denn Union wird nach dem Gastspiel bei St. Gilloise direkt mit dem Bus nach Leverkusen reisen, wo Fischers Team am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) bei Bayer Leverkusen zu Gast ist.