Fischer zieht ein Fazit und erklärt, was ihm imponiert hat

Unions Trainer Urs Fischer zeigte sich vor seinem Trip in die Schweiz rundum zufrieden mit seinem Team und gab bis 1. Januar Urlaub. Dabei hat seine Mannschaft ihren Coach nicht nur sportlich überzeugt.

Ehe Urs Fischer am Sonntag den Flieger in Richtung Schweiz bestieg, richtete er nochmals das Wort an seine Spieler. Der Trainer des 1. FC Union Berlin gratulierte ihnen, und zwar "zu einem tollen Jahr 2021", wie er im Rahmen einer Medienrunde am Sonntagmorgen wissen ließ. Seine Mannschaft habe mit Platz sieben in der Saison 2020/21 sowie den erreichten 27 Punkten in der Hinrunde der laufenden Spielzeit (nur einer weniger als Hoffenheim auf Champions-League-Platz vier) etwas erreicht, dass "außergewöhnlich" sei, so der 55-Jährige, und was "keiner auf dem Zettel hatte".

Entsprechend lobt der Coach der Eisernen sein Team für "eine tolle Hinrunde", die gebe "ein gutes Gefühl. Das nimmst du mit. Das, was auf dem Konto ist, haben wir uns verdient." Fischer findet die Leistung seiner Mannschaft umso bemerkenswerter, da sie aufgrund der Qualifikation für die Europa Conference League inklusive Play-offs bereits 27 Pflichtspiele bestritten hat und somit insgesamt acht englische Wochen hatte, in denen an intensives Training nicht zu denken war. Dies und die Doppelbelastung habe sein Team "toll angenommen".

Fischer: "Das hat seine Spuren hinterlassen"

Deswegen gebe es für ihn in diesem ersten Halbjahr der Saison 2021/22 auch nichts, was ihn enttäuscht habe, so Fischer. "Natürlich hätten wir gerne in der Europa Conference League überwintert", sagt er, aber das als Enttäuschung zu definieren, "ist das falsche Wort. Vielmehr, ergänzt der Schweizer, habe ihn neben der reinen sportlichen Leistung der Mannschaft vor allem imponiert, wie sein Team funktioniert habe, dass sich die Spieler untereinander solidarisch gezeigt und zusammengehalten hätten. „Das ist etwas, das man nicht genug loben kann", betont der Trainer der Eisernen. Die sehr starke Hinrunde gab auch den Ausschlag, dass Fischer seine Spieler erst am 1. Januar und damit eine Woche vor dem Rückrunden-Auftakt bei Bayer Leverkusen wieder zum Training versammelt. Die Pause jetzt erachtet Fischer als essenziell wichtig. Denn was die Belastung angehe, habe sich sein Team - und nicht nur seins - "am Limit" bewegt, so Fischer, "das hat seine Spuren hinterlassen". Und das nicht mal primär körperlich. "Die mentale Seite ist schon ein Punkt", stellt Fischer klar.

Bis zum 8. Januar in Leverkusen soll die geistige Frische seiner Profis wieder vollends hergestellt sein. Wozu Union dann in der zweiten Saisonhälfte in der Lage sein und welcher Tabellenplatz am Ende herausspringen wird, "werden wir sehen", so der Coach, "du muss dir jeden Punkt hart erarbeiten. Es werden noch interessante und schwere 17 Spiele." Plus mindestens eine Partie - das Achtelfinale am 19. Jahr bei Hertha BSC - im DFB-Pokal.

Mit den fußballerischen Fortschritten seines Teams ist Fischer zufrieden, auch wenn die Doppelbelastung eine kontinuierliche Weiterentwicklung durch regelmäßiges Training behindert habe. Aber, so der Union-Coach weiter, "ich glaube schon, dass wir uns im Spiel mit dem Ball steigern konnten und uns jetzt zutrauen, in den Druck zu spielen und flach zu eröffnen sowie auch mal mutig sind im Linien überspielen." Es gelte aber "dran zu bleiben", weil sich sein Team, das im Sommer 2021 personell erneut einen Umbruch erlebte, nach wie vor im Entwicklungsprozess befinde, "und die Entwicklung hört ja nie auf". Zudem seien "Effizienz und Konsequenz im letzten Drittel" nach wie vor Themen, an denen er mit seinem Team zu arbeiten habe. "Aber ich glaube schon, dass wir Schritte gemacht haben", sagt Fischer. Punktzahl und Tabellenposition geben dem Union-Trainer recht.

Lesen Sie dazu auch: Kruse zu fliegenden Bierbechern: "Alle Ruhrpott-Asis versammelt"