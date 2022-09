Fischer: "Wir wurden nie passiv"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften...

1. FC Union Berlin - FC Bayern München 1:1 (1:1)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Die Mannschaft hat ein tolles Spiel gemacht und nicht unverdient einen Punkt erkämpft. Bayern war dem Sieg aber sicherlich näher. Wir wurden nie passiv, haben immer wieder versucht, gegen den Ball zu arbeiten. Die Ketten haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Was das Ergebnis angeht, ist das in Ordnung. Es ist nicht unverdient für beide Teams, wir müssen uns mit dem 1:1 begnügen. Insgesamt war das Energieniveau nicht so, wie wir es bis jetzt hatten."

VfB Stuttgart - FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es war eine ordentliche Anfangsphase, keine gute. Und es war ordentlich in Unterzahl. Alles andere war nicht ausreichend, für mich das schlechteste Spiel dieser Saison. Wir hatten extrem viele unnötige Ballverluste, waren nicht scharf, nicht spritzig, das Timing war immer verkehrt, eine gewisse Unruhe da. Das Offensivspiel war nicht stattfindend nach dem Gegentor. Da haben wir keinen Fußball mehr gespielt, so kann man kein Spiel gewinnen."

Frank Kramer (Trainer Schalke 04): "Der Rückstand war etwas unglücklich, durch einen individuellen Fehler, der so nicht passieren sollte. Dann hat meine Mannschaft eine sehr gute Reaktion gezeigt und eine sehr engagierte Leistung. Am Ende hätten wir aus den guten Abschlusssituationen mehr machen können. Aber wir haben ein gutes Gesicht gezeigt und uns geschlossen, als Einheit präsentiert. Wir freuen uns über den Punkt."

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 2:3 (0:1)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Eine ärgerliche Niederlage für uns. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Im Umschaltspiel waren wir immer wieder gut, das ein oder andere Tor wäre möglich gewesen. Wir verlieren das Spiel, weil wir zwei bis drei Situationen nicht mit der Klarheit verteidigen wie in der ersten Halbzeit. Ich habe heute eine gute Leistung gesehen. Dieses Mal ohne Punkte, das ist enttäuschend."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Erst kam die Verletzung von Roland Sallai, das war ein bisschen ein Schock, dann kommt das Gegentor. Wir waren nicht ballsicher genug, kamen nicht in gut in die Räume. Dann helfen uns zwei Fehler von Leverkusen, dass wir durch zwei Standardtore in Führung gehen. Es war ein glücklicher Sieg, weil Leverkusen mehr Chancen hatte. Aktuell läuft es für uns ergebnistechnisch. Das kann ich sehr gut einordnen."

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2:4 (1:3)

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben gut begonnen, aber uns das Leben wieder selbst schwer gemacht. Wir machen zu viele Fehler, die in der Bundesliga bestraft werden. Wir müssen ruhig bleiben und nach vorne schauen."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir sind mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben es geschafft, das Spiel zu drehen. Ich glaube, wir gehen nicht unverdient als Sieger vom Platz."

VfL Bochum - SV Werder Bremen 0:2 (0:0)

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Es ist wieder sehr, sehr bitter. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die aufopferungsvoll gekämpft hat, von der ersten Minute an hellwach war. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich gemacht. Dann schießt du ein Tor, das wegen Handspiel aberkannt wird, das ist sehr ärgerlich. Leider stehen wir wieder ohne Punkte da. Jetzt geht's weiter, es wird nicht ganz einfach, die Spieler aufzurichten. Wir müssen schauen, dass wir uns das Glück erarbeiten."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Es war ein sehr turbulentes Spiel mit dem besseren Ende für uns. Wir haben es nach den ersten zehn Minuten ganz ordentlich gemacht, aber nicht geschafft, in Führung zu gehen. Bochum hatte in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel als wir, wir sind nicht so in unser Spiel gekommen, haben dann aber das Quäntchen Glück, das man braucht. Wie wir verteidigt haben, das ist eine klare Leistungssteigerung."

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gemacht, nahezu keine Torchance zugelassen. In der zweiten hat es nicht mehr ganz so gut funktioniert. Die Pässe wurden wieder zu langsam, dann wird es hart, aber wir haben den Kampf angenommen. Wir haben die Null verteidigt, aber wir hätten auch gern ein zweites Tor gemacht."

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben 60 Minuten lang viel zu passiv gespielt, viel zu unpräzise. Es geht darum, mit mehr Überzeugung und Glaube zu spielen. In den letzten 30 Minuten waren wir besser. Aber am Ende wäre es nicht verdient gewesen, Dortmund ist heute der verdiente Gewinner."