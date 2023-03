Fischer: "Wir wissen, dass wir treffen können"

Wolfsburg ist von Berlin aus gut und relativ schnell zu erreichen. Für Union war die Fahrt zum VfL aber noch nie eine Reise wert.

Will in Wolfsburg endlich punkten: Urs Fischer. IMAGO/Matthias Koch

Mit dem ICE kann man in knapp 90 Minuten die Strecke zwischen Berlin-Ostbahnhof und dem Hauptbahnhof in Wolfsburg zurücklegen. Am Sonntag (19.30 Uhr) werden viele der 2727 Anhänger des 1. FC Union Berlin dieses Fortbewegungsmittel nutzen, um ihre Mannschaft in der Partie beim VfL Wolfsburg zu unterstützen.

Vielleicht werden diese dann Zeugen des historisch ersten Pflichtspiel-Treffers einer Union-Elf in der Autostadt. In der Volkswagen-Arena konnten die Eisernen noch nie punkten. 2019/20 (0:1), 2020/21 (0:3) und 2021/22 (0:1) blieb die Elf von Trainer Urs Fischer zudem stets torlos.

Rechnet man noch die 0:4-Pleite Unions im Sommer 1992 in der Relegation zur 2. Bundesliga im VfL-Stadion am Elsterweg hinzu, ist Wolfsburg ein sportlich übles Pflaster für die Hauptstädter.

Statistisch gesehen ist es vielleicht auch nicht die beste Ausgangsposition, dass Union in den jüngsten drei Bundesligapartien gegen den 1. FC Köln (0:0), bei Bayern München (0:3) und gegen Schalke 04 (0:0) vergeblich auf einen Treffer wartete. "Wir wissen, dass wir treffen können", sagte Fischer am Samstag auf der Pressekonferenz zum Spiel in Wolfsburg.

Europa macht Mut

Immerhin konnte seine Mannschaft zwischendurch in der Europa League sowohl gegen Ajax Amsterdam (3:1) und Royale Union Saint-Gilloise (3:3) Tore markieren. Das macht den Köpenickern Mut.

Da ist es auch unerheblich, dass der Wolfsburger Coach Niko Kovac einen Vorteil für seine Formation darin sieht, dass Union am Donnerstag noch international im Achtelfinal-Hinspiel gegen Saint-Gilloise beschäftigt war. "Ich gehe davon aus, dass seine Mannschaft ausgeruhter ist. Wir hatten aber Zeit, um uns zu erholen", so Fischer.

Wie man Wolfsburg bezwingen kann, weiß der aktuelle Union-Kader übrigens bestens. In dieser Saison konnte der FCU daheim sowohl in der Bundesliga (2:0) als auch am 31. Januar im DFB-Pokal-Achtelfinale (2:1) schon zwei Mal gegen den VfL gewinnen.

Personell wird Union fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Mittelfeldmann Andras Schäfer (Aufbautraining nach Fußverletzung) sind alle Akteure einsatzbereit. Im Vergleich zum Auftritt gegen Saint-Gilloise dürfte auf einigen Positionen rotiert werden.