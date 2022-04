Fischer: "Wir lagen auf dem Boden, jetzt müssen wir wieder aufstehen"

Nach dem Pokal-Aus in Leipzig will Union an gleicher Stelle zumindest in der Bundesliga punkten. Die Enttäuschung soll bis dahin weichen.

Ein halbes Dutzend Fans und Autogrammsammler verabschiedeten am Freitagnachmittag den Mannschaftsbus des 1. FC Union Berlin vor der Abfahrt. Es ging zum zweiten Mal in dieser Woche nach Leipzig, wo am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Partie gegen RB diesmal um Punkte gestritten wird.

Am Mittwoch hatte Union dort im DFB-Pokal-Halbfinale den Leipzigern einen großen Kampf geliefert und dem Favoriten auch spielerisch einiges abgerungen. Die Verlängerung schien zum Greifen nah, ehe Emil Forsberg in der 92. Minute Leipzig den 2:1-Siegtreffer bescherte und die Unioner auf dem Rasen und ihre rund 8000 Anhänger auf den Rängen trauern ließ.

Auch wenn am Samstag "nur" noch 2500 Fans mitreisen, soll es im zweiten Anlauf ergebnistechnisch besser laufen. Diese Hoffnung drückte Trainer Urs Fischer am Freitag auf der Pressekonferenz aus. "Die Niederlage muss man aus dem Kopf bekommen. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, die Enttäuschung nimmt man noch ein bisschen mit", sagte der Schweizer. "Es geht darum, wie man damit umgeht. Es darf die Leistung nicht beeinflussen. Man muss vor allem die positiven Dinge mitnehmen."

Union tritt wieder in den dunklen Ausweichtrikots an. Und auch das Gesicht der Mannschaft wird sich wohl nur unwesentlich verändern. Fischer kündigte eine "minimale Rotation" an. Wahrscheinlich ist, dass die Außenverteidiger Christopher Trimmel und Bastian Oczipka durch Julian Ryerson beziehungsweise Niko Gießelmann ersetzt werden.

Auf jeden Fall passen muss Timo Baumgartl. Der Verteidiger, der am Mittwoch in Leipzig durchspielte, ist für die Bundesliga gesperrt. Weil er die fünfte Verwarnung abzusitzen hat, darf Dominique Heintz ran.

Fischer hat sich in der Torhüter-Frage entschieden - doch wie?

Andreas Luthe, der bis Mitte März Stammtorwart war, steht nach überstandener Muskelverletzung erstmals wieder im Aufgebot. Doch mutmaßlich dürfte weiterhin der zuletzt stabile Frederik Rönnow den Vorzug erhalten. Wie es bis zum Saisonende auf der Torhüterposition weitergeht, wollte Fischer auf der Pressekonferenz nicht verraten.

Fischer sagte lediglich, dass mit den Torhütern gesprochen worden sei und dass es eine Entscheidung gegeben habe. Wie diese aussehe, könne man nach dem Spiel in Leipzig bei ihm erfragen.

Unabhängig davon soll bei RB für Union nach zuvor fünf Niederlagen in fünf Pflichtspielen erstmals etwas Zählbares herausspringen. Die Erfolgsformel klingt einfach. "Es bedarf einer ähnlichen Leistung wie am Mittwoch, um wieder eine Chance zu haben. Wir müssen noch ein bisschen drauflegen", so Fischer. "Wir müssen noch effizienter sein mit dem, was wir uns erspielen und was die Leipziger zulassen. Wir lagen auf dem Boden, jetzt müssen wird wieder aufstehen."