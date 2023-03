Fischer: "Wir bringen uns selber in den Druck"

Union Berlin stellt die individuellen Fehler nicht ab und fliegt damit verdient aus der Europa League. Dennoch kann der Verein stolz auf seine internationale Reise sein.

Aus Anderlecht berichtet Jannis Klimburg

Wenn nicht ein Spieler auf dem Platz seine Normalform erreicht, sagt das einiges über die Darbietung der Mannschaft aus. Union Berlin erwischte beim Gastspiel in Belgien einen rabenschwarzen Tag und schied gegen Saint-Gilloise völlig verdient aus der Europa League aus. Einmal mehr waren die Hauptstädter in zahlreichen Szenen mental nicht auf der Höhe, weshalb sich erneut einige größere Mängel bemerkbar machten.

Von Sekunde eins an erlaubten sich die Gäste etliche Nachlässigkeiten, wirkten vor allem in der letzten Kette völlig konfus und schludrig. Geistig waren die Köpenicker gefühlt nicht auf dem Platz. "Es hat nichts zusammengepasst. Wir sind nicht als Mannschaft aufgetreten", bemängelte Kapitän Christopher Trimmel. Allen voran Diogo Leite, seit Wochen schon in einem Formtief, strahlte eine enorme Unsicherheit aus. Ob bei der Ballannahme oder im Passspiel, dem in der Hinrunde so bravourös aufspielenden Portugiesen gelang nahezu nichts.

Und seine Mitspieler machten es ihm weitestgehend nach. Den Belgiern reichte eine durchschnittliche Leistung, um schließlich ohne großes Eigenwerk in die Runde der letzten Acht einzuziehen. "Wir bringen uns selber in den Druck. Das erste und zweite Tor bereiten wir vor", monierte Berlins Trainer Urs Fischer. Saint-Gilloise kopierte den Spielstil von Union Berlin - mit dem marginalen Unterschied, dass sie sich keine Schnitzer leisteten.

Keiner reißt das Spielgeschehen an sich

Die defensiven Mittelfeldspieler stellten allen voran die beiden Achter Morten Thorsby und Aissa Laidouni konsequent zu, so dass Ballaktionen von dem Duo Seltenheitswert hatten. Einmal mehr zeigte sich, dass es im Kader keinen Akteur gibt, der das Spielgeschehen in einer diffizilen Phase an sich reißt und für die kreativen Momente in Zone drei sorgt.

So war es wenig verwunderlich, dass die Eisernen gegen einen tief stehenden und auf Konter lauernden Kontrahenten kaum Chancen kreierten - was derzeit das Kardinalproblem der Hauptstädter neben der vielen individuellen Patzer darstellt. "Es eine Mischung aus vielen Faktoren. Sheraldo wird besser zugestellt, derzeit hat er es einfach schwieriger. Der Gegner macht es taktisch nicht schlecht. Dann müssen die anderen Spieler drumherum einspringen", betonte Trimmel.

Das Ausscheiden ist gewiss kein Beinbruch, zumal sowieso keiner damit gerechnet hatte, dass die Eisernen sich in der Runde zuvor als klarer Underdog gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam durchsetzen. Diese internationale Reise bis ins Achtelfinale kann mit Fug und Recht als großer Erfolg angesehen werden. Zumal diese Teilnahme in der Europa League eine Premiere darstellte. Und es nach den ersten beiden Auftaktniederlagen in der Gruppenphase wahrlich nicht danach aussah, dass die Eisernen noch so weit vorstoßen würden.

Dennoch birgt die aktuelle Phase eine gewisse Gefahr. Die Köpenicker müssen aufpassen, dass sich dieser unbefriedigende Auftritt gepaart mit der zuletzt schwachen Punkteausbeute in der Bundesliga nicht langsam als Wendepunkt in der bis dato insgesamt formidablen Spielzeit entpuppt. Aber in der jüngeren Vergangenheit haben sie schließlich bewiesen, dass sie mit Rückschlägen gut umgehen können und die richtigen Lehren aus den Fehlern ziehen.

"Wir wissen alle, dass fast jede Bundesliga-Mannschaft solch eine Phase mal durchmacht. Wir werden trotzdem schauen, dass wir die Dinge nüchtern betrachten und schnellstmöglich wieder in die Spur finden", sagte Trimmel. Die nächste Chance, diese Sieglosserie zu beenden und die eklatanten Fehler abzustellen, bietet sich am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.