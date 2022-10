Fischer will Super-Sonntag zumindest "ein bisschen genießen"

Am 10. Spieltag will Union Berlin im Spitzenspiel gegen Dortmund die Tabellenführung erneut verteidigen.

Der 1. FC Union Berlin kann am Sonntag (LIVE! ab 17.30 Uhr bei kicker) aus eigener Kraft Platz eins in der 1. Bundesliga behaupten. Möglicherweise reicht dazu im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund schon ein Unentschieden.

Weil Dortmund in den Spieltag als Tabellenvierter ging und sich ebenfalls am Sonntag Bayern München als Dritter und der SC Freiburg als Zweiter duellieren, ist in Medien auch vom "Super-Sonntag" die Rede.

"Wir sehen ja auch die Tabelle"

Union-Trainer Urs Fischer lässt sich mit solchen Begriffen kaum aus der Reserve locken. Auf der Pressekonferenz am Samstagmittag sagte er, dass dies in der Mannschaft wirklich kein Thema sei. "Aber ich glaube schon, dass wir das alle ein bisschen mitbekommen. Wir sehen ja auch die Tabelle und gegen wen wir spielen. Das gilt es dann auch ein bisschen zu genießen", meinte Fischer. Im selben Atemzug relativierte er diese Aussage jedoch: "Am Schluss geht es um 90 Minuten, in denen man bereit sein muss. Da ist dann Genießen nicht angesagt."

Überbordende Euphorie wird bei Union ohnehin nicht ausgelebt, obwohl die Mannschaft in allen drei Wettbewerben auf Kurs ist, in der Meisterschaft sogar darüber hinaus. In Zeiten der Dreifachbelastung war die Resonanz auch im Umfeld am Samstag im Stadion An der Alten Försterei eher gering. Innen drin nahm nicht mal eine Hand voll Medienvertreter an der Pressekonferenz teil. Draußen warteten lediglich drei Anhänger, um den Profis nach dem Abschlusstraining Glück zu wünschen.

Mehr Alternativen für Fischer

In personeller Hinsicht drohen keine Ausfälle. Im Vergleich zum 1:0-Erfolg am Donnerstag in der Europa League gegen Malmö FF stehen sogar mehr Alternativen zur Verfügung. In dieser Partie musste Mittelfeldmann Andras Schäfer gesperrt zuschauen. Gegen Dortmund ist damit zu rechnen, dass der Ungar von Beginn an spielt. Auch Verteidiger Timo Baumgartl und die Mittelfeldakteure Milos Pantovic und Paul Seguin, die für den Europacup nicht gemeldet sind, stünden zur Verfügung.

Mit einem Sieg gegen Dortmund könnte Union den Vorsprung auf die Borussia auf sieben Zähler ausbauen. Das damit ein größerer Druck auf dem BVB als Champions-League-Teilnehmer lastet, glaubt Fischer nicht. "Beide Mannschaften wollen gewinnen. Wir spielen zu Hause und werden alles daransetzen, dass wir siegen können. Es bedarf einer außergewöhnlichen Leistung von uns. Wir müssen uns damit am Limit bewegen", erklärte der Schweizer.

Daheim ist Union in der Bundesliga seit sehn Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 13. Februar 2022 aber ausgerechnet gegen den kommenden Gegner Dortmund (0:3).