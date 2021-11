Fischer will an der Derby-Bilanz feilen

Union Berlin sieht sich gerüstet für das Derby gegen Hertha BSC, sowohl in sportlicher als auch in 2G-Hinsicht. Sorgen macht Paul Jaeckel. Der Verteidiger fühlte sich am Donnerstag kränklich.

Der 1. FC Union steht saisonübergreifend seit 13 Monaten vor Hertha BSC. Der Rivale aus Charlottenburg reist am Sonnabend (18.30 Uhr) dennoch als amtierender Stadtmeister zum Derby an, weil Hertha in den direkten Duellen der Saison 2020/21 besser abschneiden konnte. 3:1 siegte die Hertha im Olympiastadion, 1:1 hieß es im Stadion An der Alten Försterei.

Jetzt könnte Union seine allgemein schlechte Derbybilanz im Oberhaus (ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen) aufbessern. "Wenn es um die Bilanz geht, sieht die im Moment nicht so gut aus. Aber auch nicht schlecht", meinte Trainer Urs Fischer. "Wir haben am Sonnabend wieder eine Möglichkeit, an der Bilanz oder Statistik etwas zu ändern."

Nur ein kleiner Derby-Nadelstich

Verbale Giftpfeile pflogen zwischen dem Ost- und Westteil der Stadt in dieser Woche nicht durch die Gegend. Beide Vereine bemühen sich, bloß nicht beim anderen anzuecken. Früher war mehr Lametta, möchte man meinen.

Für kleine Nadelstiche sorgte immerhin eine Werbekampagne der Hertha, die in der Woche vor dem Spiel 300 Flächen in der Stadt mit einer Fahne in ihren blau-weißen Vereinsfarben bestückte. Die direkt neben der Einfahrt zur Alten Försterei war allerdings nur wenige Stunden am Montag zu sehen, ehe sie sicherheitshalber wieder entfernt wurde. So blieben der Seelenfrieden und die Werbetafel am Epizentrum der Eisernen erhalten beziehungsweise ganz.

Fischer konnte derweil in Ruhe sein Team auf die Partie vorbereiten. "Unter der Woche haben die Jungs einen sehr guten Eindruck gemacht. Das zeigt, dass sie bereit sind für die Aufgabe. Wir brauchen eine besondere Leistung, um das Derby zu gewinnen", erklärte Fischer.

Volles Stadion, aber Jaeckel erkrankt

Personell hat Union fast alle Stammplatz-Kandidaten an Deck, wenn man von Angreifer Kevin Behrens absieht. Die Sommer-Verpflichtung vom SV Sandhausen befindet sich nach seiner Corona-Erkrankung in Quarantäne. Ein Ausfall droht auch Paul Jaeckel. Der Verteidiger konnte am Donnerstag wegen seines kränklichen Zustands nicht mittrainieren. Sicherheitshalber wurde auch auf Corona getestet. Das Ergebnis stand noch aus.

Trotz der angespannten Pandemie-Lage wird das Stadion An der Alten Försterei erstmals seit dem ersten Lockdown im März 2020 wieder mit 22.012 Besuchern ausverkauft sein - unter 2G-Bedingungen.

Für den Klub wird das eine große Herausforderung sein, auch wenn die Ultras beider Lager nicht organisiert auftreten wollen. Union bittet alle Anhänger, frühzeitig zu kommen. 2G-Kontrollbändchen können sich Anhänger bereits seit dem heutigen Donnerstag bei Vorlage der entsprechenden Nachweise in den Union-Fanshops besorgen.