Fischer: "Werde der Mannschaft wieder auf den Sack gehen"

Der Champions-League-Teilnehmer ist zurück auf dem Platz. Nachdem Anfang der Woche die obligatorischen Leistungstests anstanden, bekamen die Zuschauer ihre Akteure bei der ersten öffentlichen Einheit am Mittwoch zu Gesicht. Anschließend nahm sich Trainer Urs Fischer ein wenig Zeit für die Journalisten und sprach dabei über folgende Themen…

…die erste Trainingseinheit: Warum sollte ich mit deutlichen Ansprachen bis in die dritte Woche warten? Man darf nicht vergessen, dass neue Spieler dabei sind, junge Akteure mit dabei sind - sowie Rückkehrer. Es gilt, vom ersten Moment an konzentriert und mit viel Qualität zu arbeiten.

…die individuell trainierenden Spieler: "Jordan war leicht krank. Er hatte mit dem Magen ein bisschen Probleme. Deswegen hat er nur das Aufwärmen mitgemacht. Er wird dann am Donnerstag wieder voll ins Training einsteigen. Und bei Andras (Schäfer, Anm. d. Red.) dauert das noch einen Moment, er trainiert momentan drinnen in der Reha. Er macht das, was möglich ist. Er hat noch den Spezialschuh an."

…die neue Trainingsqualität: "Es ist ganz einfach. Ich habe der Mannschaft vor dem Training mitgeteilt, dass ich ihnen auch in diesem Jahr wieder auf den Sack gehen werde. Das macht man, in dem man gewisse Dinge immer wieder wiederholt."

…Neuzugang Alex Kral: "Er ist ein Spieler, der immer wieder die Box sucht, aber auch seine Qualitäten als Verbindungsspieler hat. Er traut sich auch zu, die Linien zu überspielen. Da freuen wir uns drauf. Aber die neuen Spieler brauchen auch ein wenig Zeit."

…den Umzug ins Olympiastadion: "Die handelnden Personen haben eine gute Entscheidung getroffen. Ich bin in der Thematik nicht involviert. Die Ansprüche der UEFA sind wahrscheinlich enorm hoch. Dann muss man das auch akzeptieren. Wir hätten natürlich gerne hier gespielt. Wenn ich sehe, wie viele Mitglieder wir haben. Wenn wir hier spielen würden, könnte sich nicht einmal die Hälfte davon die Spiele anschauen."