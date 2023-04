Fischer warnt vor dem Team der Stunde: Bayer "eine anspruchsvolle Aufgabe"

Union Berlin steht vor einem richtungsweisenden Spiel, was den Kampf um die Champions-League-Plätze angeht. Gegen den Verfolger Leverkusen wird es für die Eisernen vor allem darauf ankommen, die schnellen Offensivakteure der Werkself zu bändigen.

Fünf Spieltage vor Schluss rangiert der 1. FC Union Berlin acht Zähler vor dem kommenden Gegner Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr LIVE bei kicker). Mit einem weiteren Sieg dürften die Berliner zumindest eine weitere Teilnahme an der Europa League schon gesichert haben. Aber die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist gewarnt, denn die Werkself bildet zusammen mit Mainz das Team der Stunde im deutschen Oberhaus.

"Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Mannschaft ist sehr stabil unterwegs, sie agieren diszipliniert - mit und ohne Ball. Sie haben viele Unterschiedsspieler in ihren Reihen mit einer enormen Geschwindigkeit. Sie nehmen den direkten Weg zum Tor", beschrieb Fischer den Gegner. Beide Defensivreihen hatten zuletzt wenig zugelassen. Dennoch erwarte er nicht unbedingt ein Geduldsspiel. "Es gilt, kompakt zu sein. Die Restverteidigung wird wichtig sein, da brauchen wir geringe Abstände."

Union kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Stürmer Kevin Behrens, der sich aktuell in herausragender Form befindet, fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Für ihn könnte Jordan in die Startelf rücken. "Jordan hat diese Rolle angenommen. Er versucht sich, das Selbstvertrauen wiederzuholen, indem wir Abschlüsse im Training provozieren. Wenn er reinkam, hat er immer versucht, sich am Limit zu bewegen." Aber auch Jamie Leweling oder Sven Michel seien laut dem Coach Alternativen für die Startelf. "Da werden wir uns im Trainerteam noch beraten", so Fischer.

Zudem kehrt wohl ein anderer zuletzt vermisster Akteur zurück in das Aufgebot. Andras Schäfer, der lange an einer Fußverletzung zu knabbern hatte, konnte seine Intensität im Training steigern und ist laut Fischer eine Option für den Spieltagskader. "Er macht Fortschritte und kann ein Thema für den Kader sein." Wohl nicht für die erste Elf, aber mit seiner Aggressivität und seinem Mut im Zweikampfverhalten kann der Ungar vor allem für die letzten Minuten noch wertvoll werden.