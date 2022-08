Fischer vor Duell gegen Leipzig: "Dadurch verliert der Kontrahent Kraft"

Die erste richtige Reifeprüfung dieser Saison wartet auf den 1. FC Union Berlin am Samstag mit der Partie gegen RB Leipzig. Mittlerweile sind die Eisernen saisonübergreifend neun Bundesligaspiele ungeschlagen. Zumindest lediglich die Form betrachtet, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Vereinsrekord weiter ausgebaut wird.

Denn die Sachsen mussten sich zu Beginn der Spielzeit mit zwei Unentschieden begnügen. "Ihr Start war nicht optimal, dennoch wartet da eine echte Aufgabe auf uns", betont Trainer Urs Fischer, der den Kontrahenten wie folgt beschreibt: "Sie haben viele Unterschiedsspieler in der Offensive, die Spiele allein entscheiden können. Trotzdem sind sie in der Defensive gut organisiert und stehen sehr kompakt."

Genau diese Attribute fordert der Fußball-Lehrer auch von seiner Mannschaft. "Die letzten Auftritte haben gezeigt, dass wenn du nach vorne verteidigst und eine Linie findest, wo du anfängst sie zu attackieren, du schon vieles richtig machst." Auf der anderen Seite fordert Fischer im Vergleich zur Nullnummer in Mainz eine Steigerung bei eigenem Ballbesitz.

Sein Team müsse vor allem mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben. "Es braucht mehr Mut. Du musst versuchen, in den Phasen wo du am Ball bist, den Gegner laufen zu lassen. Dadurch verliert der Kontrahent schließlich auch Kraft." Für dieses Vorhaben hat der 56-Jährige alle Spieler - bis auf Timo Baumgartl, der mittlerweile schon leichte Teile des Mannschaftstraining absolviert - zur Verfügung. Ein Startelfeinsatz für Neuzugang Morten Thorsby kommt dabei aber wohl noch zu früh. "Jedes Training, dass er absolviert, hilft ihm, an sein Limit zu kommen. Und das ist entscheidend", unterstreicht Fischer. Aber natürlich ist es auch nicht verkehrt, solch einen Joker noch in der Hinterhand zu haben.