Fischer verstärkt Fuldas Offensvie

Nils Fischer wechselt vom TSV Schott Mainz zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Der 28-jährige Angreifer erzielte für den Regionalliga-Absteiger in der abgelaufenen Saison neun Tore in 28 Einsätzen. "Nils hat seine Torgefährlichkeit mehrfach unter Beweis gestellt. Wir denken, dass er mit seiner unbequemen und intensiven Spielweise sehr gut zu uns passt. Gepaart mit seiner Erfahrung, denken wir, dass wir im Gesamtpaket einen echten Typen bekommen, der nicht nur in die Mannschaft passt, sondern uns auch mehr Torgefährlichkeit und Kantigkeit verleiht“, freut sich Volker Bagus, sportlicher Leiter, über den Neuzugang.