Fischer verabschiedet sich per Video: "Durchbrecht diese Negativspirale"

Die Trennung von Urs Fischer und Union Berlin fiel allen Beteiligten schwer - das zeigt auch der Tag danach. Einem ungewöhnlichen Frühstück am Donnerstag folgte ein Video mit emotionalen Worten von Fischer und seinem Co-Trainer Markus Hoffmann.

"Am Schluss ist eine Entscheidung da und ich glaube, die muss man dann auch akzeptieren", sagt Fischer in einem vom Verein geteilten Video auf der Plattform X. "Für mich fühlt es sich nach wie vor richtig an." Am Mittwoch hatten der Tabellenletzte und der Schweizer Coach nach fünf erfolgreichen Jahren verkündet, dass man die Zusammenarbeit im Einvernehmen beende.

Wie besonders die Verbindung zwischen Trainer, Verein und Mannschaft war, zeigt auch das gemeinsame Frühstück am Donnerstagmorgen zur Verabschiedung von Fischer.

Hoffmann: "Es fühlt sich eigentlich scheiße an"

Sichtlich emotional kommt auch Assistent Hoffmann zu Wort. "Ich möchte mich für fünfeinhalb Jahre bedanken, die fantastisch waren. Das wird immer in meinem Herzen bleiben." Die Entscheidung fühle sich richtig, aber nicht gut an. "Gut ist ganz was anderes", sagt der 51 Jahre alte Österreicher und ergänzt schließlich: "Es fühlt sich eigentlich scheiße an."

Fischer wirkt da deutlich gefasster und blickt zurück: "Wahnsinn, was wir hier erleben durften. Dafür bin ich dankbar. Das wird ein Teil meines Lebens sein, ein Teil meiner Geschichte." An Fans, Verein und Spieler schickte er noch die Worte: "Danke euch allen, bleibt gesund. Und vor allem: Durchbrecht diese Negativspirale."

Der Trainer und sein Assistent versicherten ihre Bindung zum Klub und werden ihn weiter verfolgen. "Ich werde sicher, wenn Union gegen Augsburg spielt, vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken", so Fischer. Hoffmann ergänzte: "Ich habe vorher zur Mannschaft gesagt, dass ich dem nächsten Spiel entgegenfiebere. Ich drücke die Daumen und bin dabei - auch wenn ich nicht hier bin."