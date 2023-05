Fischer und Ruhnert einig: Kerngeschäft bleibt Bundesliga

Traditionell kamen ein Tag nach dem finalen Spieltag im Stadion An der Alten Försterei Journalisten und die drei Protagonisten Dirk Zingler, Urs Fischer und Oliver Ruhnert zusammen, um die Spielzeit Revue passieren zu lassen. In einer Medienrunde sprach das Trio über ...

Trainer Urs Fischer über ...

... den Abend/die Nacht nach dem Einzug in die Königsklasse: "Meine Nacht war nicht lang. Ich habe noch Termine und werde mich mit dem Auto in den Urlaub bewegen."

... Neuzugänge: "Wir brauchen Spieler, die zu Union passen, die sich mit uns identifizieren können, wo die Bundesliga an erster Stelle steht - und eben nicht die sechs Spiele in der Gruppenphase der Champions League. Das Kerngeschäft bleibt die Bundesliga."

... den Schlüssel zum Erfolg in dieser Spielzeit: "Da ist einfach für mich: Wir sind uns treu geblieben. Wir haben von Spiel zu Spiel gedacht, sind vom Weg nicht abgekommen. Am Ende war es die Konstanz, dass wir über all die Spieltage irgendwie solide waren. Wir hatten kaum Schwächephasen, auch wenn wir mal ein bis zwei Spiele verloren haben. Das hat uns nicht umgeworfen, wir hatten immer eine passende Antwort parat. Wir sind als Einheit aufgetreten, das hat uns ausgezeichnet."

Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert über ...

... die neue Aufgabe Champions League: "Demütig zu bleiben, war auch in den letzten Jahren unser Credo. Wir wissen, dass wir immer wieder von vorne starten, eine Herausforderung zu bestreiten. Wir haben jedes Jahr eine neue Herausforderung mit auf den Weg bekommen. Es ist sinnvoll, nach dem Motto „Schuster bleib bei denen Leisten" zu handeln. Unser Fokus des Klubs ist ein anderer, dahingehend, dass wir die Spiele in der Champions League als Riesenkompliment verstehen wollen. Die Kernaufgabe heißt Bundesliga. So planen wir es. Keiner wird damit anfangen, dass wir uns jetzt anders sehen.“

... den Präsident Dirk Zingler: "Der Präsident ist jemand, der sehr redegewandt ist. Trotzdem muss man auch mal diese Leistung als einmalig im deutschen Profifußball bezeichnen, dass ein Präsident mit einem Verein solch einen Weg bestreitet. Da kann man nur großen Respekt zollen. Er ist in dem Klub so verwurzelt, wie Urs Fischer und ich es nie sein werden."

... die Höhepunkte der Saison: "Der 3:1-Sieg gegen Hertha BSC am ersten Spieltag. Alle waren nicht so glücklich, dass das Derby am ersten Spieltag stattfindet und wir wussten nicht, wo wir nach der Vorbereitung stehen. Die drei Punkte waren ein total wichtiges Signal. Der zweite große Punkt war das 1:0 gegen Werder Bremen. Ein Saisonhighlight war natürlich auch das Erreichen der 40-Punkte-Marke."

Präsident Dirk Zingler über ...

... seine Gefühlswelt: "Wir alle sind sehr stolz. Der Klub, die Mitarbeiter, die Region. Wir sollten auch sehr dankbar sein, ich bin von großer Dankbarkeit erfüllt. Das fängt an bei den Jungs auf dem Platz. Sie haben es herausragend gemacht, diese Stabilität zu halten. Es gab immer wieder Drucksituationen in dieser Saison. Wenn du oben stehst, willst du da auch bleiben. Zudem ein herausragender Dank an Oliver Ruhnert und Urs Fischer. Seit Jahren arbeiten alle im Klub sehr gut zusammen. Der 1. FC Union ist Vierter geworden, dazu gehören 350 Mitarbeiter zu, da gehört am Ende ganz viel zu. Wir freuen uns sportlich auf die Champions League, wir freuen uns als Organisation darauf. Wir werden weiter lernen, von den Besten lernen. Da werden wir uns als Verein weiterentwickeln."

... die Stadionfrage: "Da hat sich die Meinung nicht geändert, auch nicht durch den Erfolg. Immer wenn es möglich ist, spielen wir dort, wo wir zuhause sind. Ob es möglich ist, wissen wir noch nicht. Die UEFA entscheidet erste Ende Juni, ob das Stehplatzprogramm ausgeweitet sind. Wir stehen im engen Austausch. Wenn es geht, spielen wir in der Alten Försterei. Wenn es nicht geht, spielen wir im Olympiastadion."

... die Zusammenarbeit mit Ruhnert und Fischer: "Natürlich verändert sich die Zusammenarbeit, wir arbeiten seit 5 Jahren zusammen - und wollen das auch noch weiter tun. Jeder soll seine Stärken in die Gemeinschaft einbringen. Es arbeiten drei Profis zusammen, die wissen, wie man untereinander als Führungskraft umgeht. Wir haben einen gut aufgeteilten Aufgabenbereich. Jeder will dem anderen helfen, aber mischt sich beim anderen nicht ein."