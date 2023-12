Fischer und Höpp im Doppelinterview: "Österreichs Erfolge kommen auch in den USA gut an"

Zehn US-Coaches haben beim "Students go west"-Showcase österreichische Talente gescoutet. Zwei von ihnen sind Nic Fischer und Patrick Höpp. Der kicker hat mit den beiden über ihre Erwartungshaltung, ihre Scoutingstrategie und die Außenwahrnehmung des österreichischen Fußballs gesprochen.

Ein konzentrierter Blick und das Notizbuch stets bei der Hand. So stellt man sich einen klassischen Scout vor. Nic Fischer und Patrick Höpp sind eigentlich keine Scouts, sondern Trainer. Fischer ist Assistant Coach der McKendree Bearcats (Mc Kendree University), Höpp ist Headcoach der Roosevelt Lakers (Roosevelt University). Beide haben dem "Students go west"-Showcase im Sportcenter Donaucity einen Besuch abgestattet. Mit dem kicker haben sie über ihre Erwartungshaltung, ihre Scoutingstrategie und die Außenwahrnehmung des österreichischen Fußball gesprochen.

Herr Fischer, Herr Höpp, Ihre Universitäten suchen laufend nach jungen Talenten. Mit welcher Erwartungshaltung sind Sie nach Wien gekommen?

Fischer: Wir erhoffen uns natürlich, gute Spieler zu finden. Wir haben schon einen Österreicher in unserer Mannschaft, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ein super Spieler. Da erhofft man sich natürlich, ein weiteres Mal erfolgreich zu sein. Mein Headcoach, Scott Gyllenborg, hat mich hierher geschickt, weil ich deutschsprachig bin und weil er gute Erfahrungen mit der Agentur gemacht hat. Er weiß, dass sie ehrlich sind, was die Spieler betrifft und dass die Qualität bei diesem Showcase einfach hoch ist.

Höpp: Wir haben noch keine Österreicher in unserem Team. Wir haben aber viele deutschsprachige Jungs aus Deutschland und der Schweiz. Ich sehe das sehr ähnlich wie Nik. Der Showcase ist eine tolle Möglichkeit, um die Spieler persönlich kennenzulernen. Es ist immer wichtig, sich auch mal vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Wir kriegen ja immer Highlight-Videos geschickt, aber die dann man live zu sehen und die Spieler im One-on-One zu haben, das ist ganz wichtig, um mehr über die Spieler zu erfahren und sie auch besser zu evaluieren.

Welche Rolle spielen die Technik, Physis oder Schnelligkeit der Spieler? Nach welchen Kriterien wählen Ihre Universitäten Spieler aus?

Fischer: Klar, je nachdem, welche Position man sich anguckt, sind Kriterien wie die Größe und die Technik wichtig. Aber auch, wie die Jungs charakterlich sind, wie sie im Team agieren, wie sie auch außerhalb des Platzes miteinander kommunizieren. Davon kann man sich eben nur vor Ort einen Eindruck machen.

Höpp: Von meiner Seite würde ich das auch sehr positionsspezifisch betrachten. Wir wissen genau, was wir brauchen für nächstes Jahr, was unsere Needs sind für unseren Kader und ich denke, es ist dann immer perfekt, die Jungs hier live zu sehen und zu beobachten, ob sie auch in unseren Spielstil reinpassen. Wir sind eine technisch sehr versierte Truppe, würde ich sagen. Demnach ist die Technik, neben einigen anderen Punkten, schon ein wesentliches Kriterium.

Österreichs Fußball ist sehr gut organisiert. Natürlich kommen die Erfolge Österreichs im Ausland und damit auch in den USA gut an. Nic Fischer über den österreichischen Fußball.

Der österreichische Fußball hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Das Nationalteam hat ein höheres Standing und auch die Klubs schneiden bei den europäischen Bewerben besser ab. Hat das einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit für mögliche Stipendien?

Fischer: Ja, klar. Darüber habe ich erst unlängst mit anderen Coaches gesprochen. Österreichs Fußball ist sehr gut organisiert, ähnlich wie das in Deutschland der Fall ist. Natürlich kommen die Erfolge Österreichs im Ausland und damit auch in den USA gut an. Österreich hat sich sehr gut entwickelt. Da muss ja auch in den Jugendmannschaften etwas passiert sein in den vergangenen Jahren - das schwappt natürlich auch herüber.

Höpp: Generell muss man auch sehen, dass sich der Markt in Amerika sehr weiterentwickelt hat. Man sieht unglaublich viele internationale Studenten heutzutage. Ich denke, der österreichische Markt ist noch ein bisschen neu, aber es ist sehr viel Entwicklungspotenzial vorhanden. Deswegen ist es ein sehr interessanter Markt und die Qualität hier spricht für sich. Österreichs Erfolge kommen auch in den USA gut an. Es sind sehr viele gute Spieler hier. Es gibt bereits viele österreichische Spieler, die in den USA einen guten Job machen. Es gibt also viele Punkte, warum es sich lohnt, zum Showcase nach Wien zu kommen.

Ist dieser Showcase in Wien Teil einer "Europa-Tour"? Gibt es noch andere Showcases, denen Sie einen Besuch abstatten?

Fischer: Ich war schon in den Niederlanden und in Deutschland. Österreich ist meine letzte Station. Wien ist von Beginn an ein Teil dieses Trips gewesen, weil die Agentur hier so einen guten Ruf hat. Die Jungs sind transparent und ehrlich, was die Spieler und die Spielerqualität betrifft. Das ist wichtig für uns Trainer, dass wir Einsicht haben und sich eine Art Vertrauensbeziehung zu den Agenturen aufbaut. Es soll nicht sein, dass wir einfach hier hinfahren und ins kalte Wasser geworfen werden.

Höpp: Bei mir ließ sich der Showcase ganz gut mit meinem Familienurlaub verbinden. Ich komme aus Frankfurt und es hat für mich gut gepasst, dass der Showcase hier rund um Weihnachten war. Auch ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Agentur gemacht und über die Jahre ein gutes Verhältnis aufgebaut.

Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere eventuell zu meiner Uni kommt. Patrick Höpp über die Chancen für Österreichs Jungkicker beim Showcase.

Bei diesem Showcase sind 44 junge Spieler, die den Sprung in die USA schaffen könnten. Wie wahrscheinlich ist es, dass einer von ihnen auf einer Ihrer Unis unterkommt?

Fischer: Klar, auf der einen Seite geben wir Angebote raus und wir sprechen natürlich auch am Ende des Showcases mit Spielern. Aber es beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit. Es hängt auch davon ab, wie der Spieler das Angebot, die Uni sowie die Location der Uni findet und was er sich erhofft. Es wäre gelogen, zu sagen, wir werden sechs Jungs rüberbringen. Aber selbst, wenn man sich mit ein oder zwei Spielern einig wird, wäre das ein Erfolg für die Uni.

Höpp: Ich sehe das ähnlich. Mit ein paar Jungs hat man schon vorab geredet, man hat sich die die Profile und die Highlight-Tapes angeguckt und es hilft natürlich, sie jetzt nochmal live zu sehen. Nun gilt es zu entscheiden, wie die Jungs reinpassen und ob es das ist, was man sich erwartet hat. Vielleicht sieht man auch noch bessere Dinge, die man in den Highlight-Tapes nicht gesehen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere eventuell zu meiner Uni kommt.

Man kann also sagen, dass Sie sich anhand dieser Highlight-Tapes gezielt Spieler ansehen und nicht hierherkommen und sich erst alle 44 Spieler ansehen müssen?

Fischer: Richtig. Was man noch dazusagen muss, ist, dass sich etwa 200 Coaches von anderen Unis den Livestream bzw. die Videos von diesem Showcase ansehen. Wenn die sehen, okay, der Nic war hier live vor Ort und hat die Spieler kennengelernt, dann wird man auch im Nachhinein noch von diesen Coaches kontaktiert. So haben die Spieler auch die Chance, nicht nur von den Trainern, die hier sind, sondern auch von den anderen Trainern in den USA kontaktiert zu werden.

Demnach herrscht weniger ein Konkurrenzdenken unter den Coaches, sondern vielmehr ein Austausch?

Höpp: Ja, genau. Ich denke, das ist auch wichtig. Es muss im Endeffekt für beide Seiten passen, sprich für den Spieler, aber auch für die Unis. Wir wollen Spieler, die das Profil erfüllen. Der Spieler andererseits muss entscheiden, welchen Weg er gehen will. Ist das eine Uni, die für ihn passen könnte, akademisch, fußballerisch. Da kommen ja viele Dinge zusammen. Aber es gibt kein Konkurrenzdenken unter uns Coaches, ganz im Gegenteil. Wir tauschen uns mit anderen Kollegen aus und diskutieren unsere Wahrnehmungen untereinander.

