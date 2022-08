Fischer und die drei Fragezeichen

Vor dem Duell mit Leipzig spricht einiges für Union Berlin. Auf ein paar Unwägbarkeiten müssen sich die Köpenicker dennoch einstellen.

Der 1. FC Union Berlin ist besser in die Saison gestartet als der noch sieglose Pokalsieger RB Leipzig. Saisonübergreifend sind die Eisernen seit neun Partien ungeschlagen. Heimstark ist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch noch. Leipzig muss zudem auf den verletzen Stammkeeper Peter Gulacsi verzichten, der durch Erstliga-Debütant Janis Blaswich ersetzt wird.

Abgesehen von der unglücklichen 1:2-Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale im April konnte Union mit den Sachsen in jüngster Zeit sehr wohl etwas anfangen. Die letzten drei Bundesligapartien entschieden die Hauptstädter jeweils mit 2:1 für sich. Dennoch gibt es vor der Partie ein paar Fragezeichen bei den Gastgebern. Beispielsweise, wie Leipzigs Neu-Nationalspieler Timo Werner und David Raum gestoppt werden können und wie eingespielt RB mit ihnen schon ist? "Wenn wir kompakt sind und alle das Gleiche machen, dann haben auch die wenig Räume. Dann kann man auch ständig gut Druck ausüben", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel.

Trimmel oder Ryerson? Oder beide?

Der Verteidiger weiß aber selbst noch nicht, ob er von Beginn an aufläuft und damit zum direkten Widerpart von Raum werden könnte. Am vergangenen Sonntag in der Begegnung beim 1. FSV Mainz 05 (0:0) hatte Julian Ryerson als rechter Außenverteidiger den Vorzug erhalten. Trimmel wurde erst in der Schlussphase eingewechselt.

Man könnte meinen, dass der 24-jährige Norweger Ryerson vom Tempo und Alter her etwas prädestinierter für die flinken Leipziger wäre. Aber so groß ist der Unterschied wohl gar nicht. Der 35 Jahre alte Trimmel, der zudem viel mit Erfahrung wettmachen kann, stand im April bei zwei Spielen in Leipzig innerhalb von vier Tagen sowohl im Pokal (1:2) als auch in der Meisterschaft (2:1) jeweils in der Startelf. Und er überzeugte.

Zum Bundesligaauftakt gegen Hertha BSC begannen Trimmel und Ryerson sogar zusammen. Weil der variable Ryerson auf der linken Seite ran durfte, musste sich Niko Gießelmann erst mal mit der Bank begnügen. Mal sehen, wenn Fischer diesmal außen vorlässt.

Fan-Protest gegen RB Leipzig

Spannend wird auch die Frage nach der Atmosphäre. Zumindest zu Beginn dürfte es im Stadion An der Alten Försterei eher ruhig sein. Unions Klubsprecher Christian Arbeit geht davon aus, "dass es so kommt, wie das zuletzt immer war." Heißt: Aus Protest gegen RB Leipzig werden die Union-Anhänger in den ersten 15 Minuten schweigen.

Das ruft auch Chefcoach Fischer auf den Plan. Er will die Neuverpflichtungen darauf vorbereiten, dass die Försterei am Anfang noch nicht der gewohnte Hexenkessel ist. Fischer: "Man sollte ansprechen, dass es vielleicht 15 Minuten lang ein bisschen leiser ist." Die Erfolgsaussichten von Union soll das aber nicht schmälern.